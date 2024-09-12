На Солнце произошла первая за месяц вспышка высшего балла

На Солнце произошла первая за почти месяц вспышка высшего балла X, однако учёные не ожидают никакого влияния данного космического действия на Землю. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«На Солнце зарегистрирована первая за почти месяц вспышка высшего балла X. Максимум вспышки был в 12:43 по московскому времени. Последний раз события такого класса происходили на звезде ещё 18 августа. Предварительный балл вспышки определён как X1.3», — пояснил руководитель лаборатории Сергей Богачёв.

Специалист дополнил, что произошедшее событие не является рекордным и в несколько раз уступает другим крупным вспышкам нынешнего цикла. Тем не менее оно вписывается в общий тренд по росту активности Солнца за последние дни.