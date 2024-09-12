На Солнце произошла первая за месяц вспышка высшего балла
ИКИ РАН: На Солнце зарегистрировали первую за сентябрь вспышку высшего балла X
На Солнце произошла первая за почти месяц вспышка высшего балла X, однако учёные не ожидают никакого влияния данного космического действия на Землю. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«На Солнце зарегистрирована первая за почти месяц вспышка высшего балла X. Максимум вспышки был в 12:43 по московскому времени. Последний раз события такого класса происходили на звезде ещё 18 августа. Предварительный балл вспышки определён как X1.3», — пояснил руководитель лаборатории Сергей Богачёв.
Специалист дополнил, что произошедшее событие не является рекордным и в несколько раз уступает другим крупным вспышкам нынешнего цикла. Тем не менее оно вписывается в общий тренд по росту активности Солнца за последние дни.
По словам Богачёва, вспышка не произведёт никакого воздействия на планету. Её расположение почти полностью исключает возможность прихода к Земле плазмы или частиц от взрыва. Однако геомагнитная активность сегодня будет повышена, отметил эксперт. Пик возмущения магнитной бури наступит ближе к вечеру. Максимальный уровень достигнет 2-3 баллов из пяти возможных.
А ранее Life.ru рассказывал, что плазменное облако должно было достигнуть Землю к вечеру 10 сентября. По словам учёных, существовала вероятность увидеть северное сияние, если бы край облака задел Землю. Однако плазменное облако прошло мимо планеты, а прогнозируемая магнитная буря не началась. Через пару дней стало известно, что облако солнечной плазмы с вероятностью 99,9% ударит по Земле в четверг — 12 сентября.
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