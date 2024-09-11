Выброшенное с Солнца плазменное облако прошло мимо Земли, поэтому прогнозируемая магнитная буря не началась вчера, 10 сентября. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии при Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

«Облако плазмы, выброшенное с Солнца 7 сентября и ставшее причиной многочисленных обсуждений в прессе в связи с его возможным ударом по Земле, судя по всему, прошло в нескольких градусах от планеты ещё вчера, в ночь на 11 сентября», — говорится в сообщении.

По крайней мере, подчеркнули специалисты, ни один из космических аппаратов, ведущих измерения на линии Солнце — Земля не зарегистрировал никаких скачков параметров, которые можно было бы интерпретировать как приход фрагментов плазменного облака. Однако угроза наступления магнитной бури пока не снята, так как за последние два-три дня на Солнце произошли несколько вспышек с возможными выбросами масс.