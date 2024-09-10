Выброшенное с Солнца облако плазмы накроет Землю вечером 10 сентября

В минувшую субботу, 7 сентября, на Солнце был зафиксирован выброс массы, из-за чего в сторону Земли полетело гигантское плазменное облако. По словам руководителя лаборатории солнечной астрономии при Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Сергея Богачёва, есть высокая вероятность, что край облака заденет нашу планету уже сегодня вечером, 10 сентября.

«Это некое плазменное облако, которое было выброшено в космическое пространство. И в целом оно движется мимо Земли, однако по моделям получается, что край облака Землю заденет. Возможен благоприятный вариант, что облако свернёт в сторону, вообще Землю не зацепит», — отметил учёный в беседе с RT.

При этом, как подчеркнул Богачёв, также есть вероятность, что плазменное облако, наоборот, сместится к Земле. Примерное время «свидания» — около 19-20 часов вечера. Если прогноз специалиста таки подтвердится, то помимо магнитных бурь, мы сможем наблюдать северное сияние.