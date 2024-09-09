Облака плазмы с Солнца обрушат на Землю мощный магнитный шторм с полярными сияниями Учёные предупредили о магнитной буре уровня G1 — G2 на Земле 10 сентября 9 сентября, 13:46 Вспышка на Солнце. Обложка © freepik

Землю может накрыть магнитная буря вечером 10 сентября, так как на Солнце зафиксирован мощный выброс плазмы по направлению к нашей планете. Об этом сказано на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«На вечер вторника 10 сентября по московскому времени прогнозируются бури уровня G1 — G2 по 5-балльной шкале. Есть умеренные вероятности (около 30%) на полярные сияния в европейской части страны», — говорится в тексте.

А уже в ночь на 11 сентября жители московского региона увидят полярное сияние, которое станет следствием магнитной бури, сообщил Агентству городских новостей «Москва» профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачёв. По его словам, чрезмерная солнечная активность в сентябре приведёт к большому числу бурь, они ожидаются до двух раз в неделю.

Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что учёные фиксируют резкий скачок активности Солнца, проявляющийся в количестве пятен на поверхности звезды. По его словам, среднее значение индекса солнечного цикла за август достигло 215.5, что является максимумом нынешнего (25-го) и предыдущего (24-го) циклов.

Авторы Татьяна Миссуми