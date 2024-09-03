Невидимое кольцо: В космосе наблюдают объект неустановленной природы Вообще, нечто похожее уже замечали и даже сформулировали этому возможное объяснение, но этот объект явно представляет собой что-то совсем другое. 2 сентября, 21:12 В космосе наблюдают гигантское кольцо неизвестной природы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kateryna Kon

Вот как выглядит новая задачка для астрономов. Они дали объекту имя Kyklos — по-гречески «круг». Это два его изображения в разных диапазонах радиочастот. В оптику объект не видно, точнее, он не прослеживается в качестве такого отчётливого круга.

Изображение объекта J1802–3353 (Kyklos) по данным обсерватории MeerKAT. Фото © Arxiv.org

Наблюдается он в небе совсем рядом с простирающейся в нём великолепной плоскостью нашей галактики Млечный Путь, при этом, что интересно, в окрестностях её центра, то есть примерно в направлении созвездия Стрельца. Но пока не удаётся даже окончательно сказать, находится ли этот объект внутри Млечного Пути или же это сигнал из другой галактики.

Расположение объекта J1802–3353 Kyklos (выделен жёлтым). Фото © Arxiv.org

За пределами нашей галактики уже неоднократно удивительные гигантские кольца видели и видят, и именно в радиодиапазоне. Как это ни парадоксально звучит, но эти кольца настолько огромные, что их долгое время не замечали именно из-за таких размеров. Они охватывают собой пространство в миллионы световых лет, то есть они в десятки тысяч раз крупнее нашего Млечного Пути, да и, наверное, любой галактики. А по крайней мере у трёх из них видна в самом центре галактика, и поэтому у учёных сложилось такое предположение, что эти кольца — порождения этих галактик.

Предположительное происхождение «странных радиокругов» (Odd Radio Circles) в космосе. Фото © Wikipedia / Sam Moorefield

Полагают, что это галактики сравнительно молодые, в них в превеликом множестве относительно недавно родились новые звёзды, и многие из них очень крупные и массивные. А такие звёзды очень мало «живут»: они полностью «сжигают» в себе весь водород за какие-нибудь 10–20 миллионов лет и потом взрываются сверхновыми — сбрасывают свои оболочки. Так вот, представьте себе, что в молодой галактике происходит такой звёздный «беби-бум», а очень скоро (по астрономическим меркам, конечно) всё это огромное количество массивных «однодневок» разрывает, можно сказать, одновременно. И вот есть мнение, что от такого количества взрывов сверхновых вокруг всей галактики и может образоваться подобное непомерных размеров кольцо. Но есть большие подозрения, что это не случай объекта Kyklos.

Пока что учёные полностью не исключают, что он тоже внегалактический, но в основном склоняются к тому, что он гораздо меньше и гораздо ближе, то есть находится в Млечном Пути. В опубликованной о Киклосе научной статье фигурируют предположения о расстояниях в несколько тысяч парсек, то есть что-нибудь около 10–20 тысяч световых лет. Напомним, от нас до галактического центра — 26 тысяч световых лет, а весь Млечный Путь имеет в диаметре порядка сотни тысяч световых лет. Значит, как «местному» объекту, ему требуется какое-то другое объяснение. И в целом объяснение в таком случае может быть только одно: кольцо образует вещество сброшенной или сбрасываемой оболочки звезды. Остаётся понять, какой.

Свои мантии рано или поздно сбрасывают абсолютно все звёзды, это неизбежно: так они «умирают», а правильнее сказать, заканчивают основной этап своей эволюции. Просто происходит это несколько по-разному в зависимости от массы звезды. Самый известный пример — взрыв сверхновой: мантия сбрасывается резко, с необыкновенно яркой вспышкой. Так происходит со звёздами, которые «весят», к примеру, раз в 15 больше Солнца. Вроде Бетельгейзе, которую мы сейчас караулим.

Взрыв сверхновой (художественная анимация). Фото © Giphy.com

Но с такими карликовыми звёздами, как Солнце, такого не бывает. Их мантии сходят без вспышки, спокойно. И получается вот такая красота, не уступающая по своему великолепию Крабовидной туманности и другим остаткам сверхновых звёзд. Такие живописные остатки небольших светил называют планетарными туманностями, хотя никакого отношения они к планетам не имеют.

Планетарная туманность Кошачий Глаз. Фото © Wikipedia / J.P. Harrington and K.J. Borkowski

Вот только ситуация такова, что для планетарной туманности и даже для остатка сверхновой звезды этот Kyklos слишком велик. Поэтому главным подозреваемым по делу о загадочном круге становится звезда довольно редкого типа: по именам своих первооткрывателей, французских астрономов Шарля Вольфа и Жоржа Райе, такие светила и называются звёздами Вольфа – Райе.

Звезда Вольфа – Райе WR 31a в созвездии Киля. Фото © Wikipedia / ESA/Hubble & NASA Acknowledgement: Judy Schmidt

Что это такое: это звезда, которая «при жизни» была очень и очень тяжеловесной, 40–60 Солнц, а потом по мере старения стала, как это всегда и бывает, раздуваться в сверхгиганта и раздулась настолько, что потеряла огромную массу своего вещества. То есть она сбросила весомую часть своей оболочки без взрыва сверхновой, и эта весомая часть теперь окружает кольцом основательно похудевшую звезду. Астрономы говорят, в таком виде она может держаться очень недолго, всего максимум 300 тысяч лет, а потом её всё равно ожидает взрыв сверхновой.

Авторы Адель Романенкова