Космические сироты: Шесть беспризорных планет привлекли внимание учёных Астрономы с удивлением наблюдают за небесными телами, которые явно слишком легковесны для звёзд, но при этом не имеют никаких «хозяев» и путешествуют по космическому пространству самостоятельно. 1 сентября, 21:06 Обложка © «Шедеврум»

Так выглядит место, где рождаются звёзды и планеты. В туманности NGC1333 в созвездии Персея наблюдают сотни светил, которым нет и миллиона лет от роду. Говорят, они светили бы гораздо ярче, если бы их не затемняла звёздная пыль. Тем не менее в этом плотном облаке почти в тысяче световых лет от нас удаётся рассмотреть совершенно удивительные объекты.

Туманность NGC1333 с наблюдаемыми в ней необычными объектами планетарной массы (обведены зелёным) Фото © hub.jhu.edu

Например, там есть такие небесные тела, которые нельзя считать ни звёздами, ни планетами. Это как бы нечто среднее между ними: так называемые коричневые карлики. Что вообще отличает звезду от планеты: масса и наличие внутри процесса термоядерного синтеза. Эти две вещи друг с другом неразрывно связаны, потому что термоядерный синтез может запуститься только внутри достаточно массивного, всё время сжимающегося под действием своей же гравитации скопления вселенского вещества. А порядка 90% всего имеющегося во Вселенной понятного нам вещества — это водород. Именно он появился первым, всё остальное в таблице Менделеева — это вторичные продукты, при этом в совершенно небольших количествах.

Так вот, астрономы рассчитали, что для полноценного термоядерного синтеза, то есть для статуса звезды, небесное тело должно иметь массу хотя бы примерно в 75 Юпитеров. К слову, Солнце «весит» в тысячу с лишним Юпитеров. Но в принципе уже при массе в 13 Юпитеров начинаются некие слабые термоядерные реакции с участием «тяжёлого» водорода — дейтерия. Тем не менее сказать, что это может кого-то согреть в холодном космосе, очень трудно. Поэтому такие едва тлеющие угольки массой от 13 до 75 Юпитеров и называют коричневыми карликами.

Таких «недозвёзд» в космосе видят много, и, к примеру, в этой туманности NGC1333 их насчитали 19 штук. Часто они образуют пары, то есть имеют компаньонов. Но помимо них там разглядели шесть таких объектов, которые даже в коричневые карлики не годятся, то есть их надо считать большими планетами, только эти планеты не вращаются вокруг звёзд, а дрейфуют среди звёздной пыли сами по себе. Этот феномен так и называют: свободно плавающие планеты, а чаще – «планеты-сироты», «планеты-изгои».

По примерным оценкам, у этих шести масса не превышает 10 Юпитеров, а у одного составляет даже всего 5. Но самое интересное, что у самой мелкой оказался при этом свой собственный протопланетный диск — точно такой же, какой бывает у только что образовавшихся звёзд и какой 5 миллиардов лет назад окружал наше Солнце. Земля и все остальные планеты Солнечной системы формировались в таком диске носящегося вокруг звезды вещества. Выходит, крупная планета может сама стать основателем собственной небольшой системы. Правда, она эту систему не согреет, но тем не менее.

Авторы Адель Романенкова