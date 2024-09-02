Увеличение количества пятен на Солнце потрясло учёных

Учёные фиксируют резкий скачок активности солнечного цикла, проявляющийся в количестве пятен на поверхности звезды. О неожиданном для учёных явлении почти рекордной интенсивности рассказал синоптик Михаил Леус.

«Как известно, уровень активности солнечного цикла измеряется по количеству солнечных пятен и их групп, наблюдающихся за месяц на обращённой к Земле стороне Солнца. Это, в свою очередь, отражает запасы магнитной и вспышечной энергии, запасённой Солнцем. <...> К настоящему моменту поступили и внесены в мировые каталоги данные по индексу двадцать пятого солнечного цикла за август 2024 года, которые выглядят исключительно интересными», — приводит его слова портал «Метеоновости».

По его словам, среднее значение индекса солнечного цикла за август достигло 215.5, что является максимумом нынешнего (25-го) и предыдущего (24-го) циклов. За минувшие с начала столетия 24 года более высокая активность наблюдалась только в 2000-2001 годах, когда 23-й солнечный цикл был на самом пике своей активности. Индекс выше 200 последний раз фиксировался в декабре 2001 года — тогда его значение достигло 213, а значение выше нынешнего — 244 — было зарегистрировано в июле 2000 года и стало рекордом XXI века.

Леус отметил, что никакие прогнозы не говорили о таких значениях в нынешнем цикле. На деле ожидали максимума вдвое ниже. Делать выводы о том, что значит такая интенсивность появления пятен на поверхности Солнца, учёные не спешат. Как отметили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, нынешние значения — только цветочки, а на максимум солнечная активность выйдет в следующем году. При высока вероятность крупных вспышек уже в этом сентябре.