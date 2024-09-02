Увеличение количества пятен на Солнце потрясло учёных
Индекс солнечного цикла в 2024 году достиг рекордных значений
Учёные фиксируют резкий скачок активности солнечного цикла, проявляющийся в количестве пятен на поверхности звезды. О неожиданном для учёных явлении почти рекордной интенсивности рассказал синоптик Михаил Леус.
«Как известно, уровень активности солнечного цикла измеряется по количеству солнечных пятен и их групп, наблюдающихся за месяц на обращённой к Земле стороне Солнца. Это, в свою очередь, отражает запасы магнитной и вспышечной энергии, запасённой Солнцем. <...> К настоящему моменту поступили и внесены в мировые каталоги данные по индексу двадцать пятого солнечного цикла за август 2024 года, которые выглядят исключительно интересными», — приводит его слова портал «Метеоновости».
По его словам, среднее значение индекса солнечного цикла за август достигло 215.5, что является максимумом нынешнего (25-го) и предыдущего (24-го) циклов. За минувшие с начала столетия 24 года более высокая активность наблюдалась только в 2000-2001 годах, когда 23-й солнечный цикл был на самом пике своей активности. Индекс выше 200 последний раз фиксировался в декабре 2001 года — тогда его значение достигло 213, а значение выше нынешнего — 244 — было зарегистрировано в июле 2000 года и стало рекордом XXI века.
Леус отметил, что никакие прогнозы не говорили о таких значениях в нынешнем цикле. На деле ожидали максимума вдвое ниже. Делать выводы о том, что значит такая интенсивность появления пятен на поверхности Солнца, учёные не спешат. Как отметили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, нынешние значения — только цветочки, а на максимум солнечная активность выйдет в следующем году. При высока вероятность крупных вспышек уже в этом сентябре.
Ранее наблюдатели заметили на Солнце необычное пятно, по форме похожее на сердце. Астроном ИКИ РАН отметил, что это явление можно назвать «добрым посланием» от светила, потому что обычно такие пятна сопровождаются мощными вспышками, но в этом случае не произошло даже самого маленького всплеска.
Shutterstock / FOTODOM / photoshopav