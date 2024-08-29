Астрономы зафиксировали самое «доброе» послание от Солнца

На Солнце появилось необычное пятно в форме сердца. Как сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв, «послание» от звезды будет существовать недолго, поскольку аналогичные формы недолговечны. Специалист предположил, что сегодня образ уже «будет окончательно утрачен».

«Такие пятна возникают в результате воздействия сильных магнитных полей, а поля на Солнце всё же очень нестабильны», — пояснил Богачёв в беседе с РИА «Новости».

Доброе «послание» от Солнца. Фото © Telegram / AstroAlert

Вместе с тем астроном отметил, что за время существования «сердца» пятно не произвело даже самой слабой вспышки, поэтому его можно считать «добрым».