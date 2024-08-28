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Мощная магнитная буря накрыла Землю и довела россиян до «предобморочного» состояния

Учёные РАН предупредили о мощной магнитной буре, повлияющей на самочувствие

28 августа, 09:28
Магнитная буря стала причиной плохого самочувствия. Обложка © Freepik

Магнитная буря стала причиной плохого самочувствия. Обложка © Freepik

Учёные предупредили о сильной магнитной буре, зафиксированной утром 28 августа. Её уровень приблизился к отметке G2, максимальным и наиболее тяжёлым считается G5. Такие данные приводит на своём сайте Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Высокий индекс солнечной активности продолжает держаться, начиная с середины августа, при том что специалисты ожидают и новых магнитных бурь в преддверии осени. Как рассказали «Царьграду» врачи, всё это может вызывать головокружение, полуобморочное состояние, слабость и апатию, поэтому лучше в ближайшие дни не загружать себя работой и домашними делами, а по возможности побольше отдыхать.

Жители Петербурга могли наблюдать северное сияние из-за магнитной бури
Жители Петербурга могли наблюдать северное сияние из-за магнитной бури

Ранее, 23 августа, была зафиксирована мощная солнечная вспышка уровня X. Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв сообщил, что в 09:40 по московскому времени произошёл взрыв высшего балла, предварительно оценённый как X1.1. Учёные порекомендовали учитывать это людям с метеочувствительностью.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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