Мощная магнитная буря накрыла Землю и довела россиян до «предобморочного» состояния

Учёные предупредили о сильной магнитной буре, зафиксированной утром 28 августа. Её уровень приблизился к отметке G2, максимальным и наиболее тяжёлым считается G5. Такие данные приводит на своём сайте Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Высокий индекс солнечной активности продолжает держаться, начиная с середины августа, при том что специалисты ожидают и новых магнитных бурь в преддверии осени. Как рассказали «Царьграду» врачи, всё это может вызывать головокружение, полуобморочное состояние, слабость и апатию, поэтому лучше в ближайшие дни не загружать себя работой и домашними делами, а по возможности побольше отдыхать.