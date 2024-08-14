Новая мощная вспышка произошла на стороне Солнца, направленной на Землю. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.

"На Солнце новая вспышка X уровня — точно на линии Солнце — Земля. По данным космических средств слежения, на Солнце примерно в 09:40 утра по московскому времени зарегистрирован новый взрыв высшего балла, по предварительной оценке — уровня X1.1", — сказал специалист в беседе с РИА "Новости".

Астроном пояснил, что взрыв произошёл в северном полушарии Солнца, что довольно необычно для нынешнего солнечного цикла, в котором почти вся активность сосредоточена к югу от экватора. Однако по его словам, факт выброса массы космическим телом установить не получилось.

Богачёв успокоил, отметив, что геомагнитная обстановка Земли сейчас стабильна. По его словам, магнитосфера испытывает повышенное давление из-за вспышки, которая произошла ещё 12 августа.