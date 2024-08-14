Учёный оценил опасность северного сияния над Подмосковьем из-за вспышек на Солнце

В последние два года жители Центральной России и южных регионов страны всё чаще могут наблюдать в небе такое уникальное природное явление, как северное сияние. Всему виной смещение геомагнитного полюса Земли и невероятная активность Солнца. Об этом заявил интернет-изданию Regions.ru доктор физико-математических наук, заместитель директора Пущинской радиоастрономической обсерватории Игорь Чашей, комментируя появление сияния в Московской, Ленинградской, Рязанской и Челябинской областях.

"В обычном состоянии наше светило производит водородно-гелиевую плазму, иначе называемую солнечным ветром. Однако каждые 11 лет на поверхности Солнца растёт число пятен, которые усиливают порывы солнечного ветра, провоцируя возникновение геомагнитных бурь на планете. Одним же из наиболее ярких проявлений этих бурь как раз и является северное или полярное сияние", — отметил учёный.

Эксперт подчеркнул, что число вспышек на Солнце будет только расти, поскольку пятен на поверхности небесного светила с каждым днём становится всё больше. А это значит, что участится и число магнитных бурь, а вместе с ними и северных сияний.

Кроме того, Чашей рассказал россиянам, может ли северное сияние влиять на здоровье метеочувствительных людей. Он уверенно заявил, что бояться в этом случае нечего.

"Никак не влияет, это давно доказано, а все страшилки — это всего лишь мифы", — подчеркнул он.

При этом магнитные бури, которые провоцируют появление северного сияния, могут влиять на самочувствие людей с сосудистыми заболеваниями. Также они создают помехи для радиоустройств, сказываются на работе космических объектов и GPS-навигаторов, подытожил Чашей.