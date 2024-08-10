"Голубая луна": Когда она взойдёт над Землёй и чем опасна
Эксперты рассказали, чем опасна "голубая Луна" 19 августа
В августе 2024 года жители России смогут наблюдать редкое астрономическое явление под названием "голубая Луна". Такое зрелище в небе можно увидеть лишь раз в два-три года. В этом году оно состоится 19 августа в 21:25 мск и станет вторым полнолунием за один месяц. Об этом пишет URA.RU.
Исследования, проведённые в последние годы, показали, что влияние Луны на человеческий организм в это время не столь значимо. Поэтому миф о бессоннице в полнолуние не имеет под собой научной основы.
Если на физиологических процессах полная Луна никак не сказывается, то с психоэмоциональным состоянием дела обстоят по-другому. Например, могут наблюдаться какие-то изменения в поведении, полнолуние может влиять на восприятие и реакцию метеочувствительных людей.
Стоит отметить, что "голубая Луна" — это всего лишь термин. В эти дни небесное тело не меняет своего цвета. Лишь изредка, когда в атмосфере присутствуют мелкие частицы, такие как дым или пепел, Луна может казаться голубоватой.
Ранее Life.ru писал, что 14 августа жителей планеты ждёт грандиозное сближение Марса и Юпитера. Это редкое и мощное явление, которое может существенно повлиять на нашу жизнь. В частности, на физическую активность, решимость и успех.