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7 августа, 03:09

"Всё увеличивает": Россиянам рассказали о влиянии растущей Луны на здоровье

Астропсихолог Метальникова: Растущая Луна всё увеличивает, убывающая — уменьшает

Луна будет находиться в растущей фазе до 18 августа, в связи с чем у многих граждан возникает вопрос о том, как это явление может повлиять на здоровье. На него в беседе с корреспондентами интернет-издания "Подмосковье сегодня" ответила астропсихолог Александра Метальникова.

Она сообщила, что с лунным календарём знаком каждый садовод, потому что в своих делах часто ориентируется на его изменения. По её словам, в других сферах жизни единственный естественный спутник Земли тоже влияет на рост и упадок.

"Растущая Луна всё увеличивает, убывающая — уменьшает. Соответственно, то же самое происходит в организме. Если есть какие-то процессы, связанные с разбуханием, увеличением, набором влаги в тело, они, естественно, обостряются на растущую Луну", — считает специалист.

Помимо того, собеседница издания отметила, что до 18 августа могут усиливаться головные боли, а также может наблюдаться бессонница. В то же время она подчеркнула, что у каждого человека симптомы индивидуальны, поэтому каждый сам может себе предсказать, как на него повлияет это событие.

"Если есть отеки — скорее всего, они увеличатся. Если наоборот, то лучше напитывать дополнительно себя водой и жиром, чтобы сухость из организма ушла", — заключила Метальникова.

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Ранее Life.ru писал, что 28 августа жителей Москвы ждёт незабываемое зрелище. По словам руководителя отдела методического сопровождения Московского планетария Людмилы Кошман, в этот день они смогут понаблюдать за парадом планет.

Обложка ©

Pixabay / gdmoonkiller

Алексей Соловьёв
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