"Меркурий зависнет низко у горизонта": Когда москвичам ждать парад планет

28 августа жителей Москвы ждёт незабываемое зрелище: в этот день они смогут понаблюдать за парадом планет. Об этом "Москве 24" рассказала астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

По словам эксперта, увидеть скопление планет можно будет уже с утра. Над восточным горизонтом выстроятся сразу четыре небесных тела: Меркурий, Марс, Юпитер и Уран, а вблизи юго-западного появятся Нептун и Сатурн. К ним также присоединится убывающий серп Луны, который будет находиться недалеко от Марса. Если погода будет ясной, то на парад планет можно будет полюбоваться невооружённым глазом.

"Однако Меркурий зависнет низко у горизонта, поэтому его будет довольно сложно разглядеть. Он взойдёт на рассвете после 04:15 и будет виден совсем недолго, так что поторопитесь найти его и рассмотреть — вскоре рядом с ним взойдёт Солнце. А вот чтобы увидеть Нептун и Уран, потребуется телескоп или мощный бинокль", — отметила Людмила Кошман.