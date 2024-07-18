Взгляд из космоса: Учёные рассмотрели землеподобную планету и увидели огромный глаз Далёкий мир поразил не только совершенно удивительной внешностью, но и тем, что прослеживается в его атмосфере. 17 июля, 21:25 В космосе нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету, похожую на глаз. Обложка © umich.edu / B. Gougeon / Université de Montréal

Эта планета во много раз ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу. Тем не менее она абсолютно не сгорает в адском пекле: звезда у неё маленькая и тусклая — красный карлик LHS 1140 в созвездии Кита, в 48 световых годах от нас. Вокруг него замечено две планеты. И та, о которой идёт речь (LHS 1140 b), оказалась как раз на том идеальном расстоянии, где вода не вся замерзает и не вся испаряется, — в так называемой зоне потенциальной обитаемости.

Экзопланета LHS 1140 b и звезда LHS 1140 в представлении художника. Фото © eso.org

При этом она всё время "смотрит" на свою звезду только одной стороной, так же как и Луна "смотрит" на нас. Это называется приливным захватом. Так бывает, когда меньшее небесное тело оказывается очень близко к большему. И потенциально жизнепригодная территория на этой планете находится, надо полагать, в основном на этой вечно "дневной" стороне.

По оценкам, LHS 1140 b на 70% крупнее Земли и раз в шесть–семь её тяжелее. Астрономы считают, что при таких характеристиках это вряд ли газовый мини-Нептун, что это планета каменистая, с твёрдой поверхностью. И в то же время она явно не насквозь каменная — она для этого недостаточно плотная. Из этого учёные делают вывод, что она представляет собой ровно то же самое, что и, например, спутник Юпитера Европа, спутник Сатурна Энцелад и многие другие твёрдые небесные тела, — обледенелый мир. Он может состоять из водяного льда на 20%.

А когда эту планету понаблюдала космическая обсерватория James Webb, то удалось очень подробно рассмотреть спектр отражённого ею света. Из этого спектра следует нечто совершенно исключительное: планета не просто имеет атмосферу, а в этой атмосфере очень много азота. Как в земной. Напомним, атмосфера Земли состоит из азота на 78%. Для дыхания мы его не используем, зато он служит для создания нужного давления — такого, при котором возможно существование воды в её жидком состоянии. Без этого нужного давления лёд бы при нагревании немедленно испарялся, минуя фазу жидкости. Это называется сублимацией. И именно так происходит на всех небесных телах, которым в этом смысле не повезло. Вблизи своего Солнца они быстро теряют воду. Если бы Марс мог удержать свою изначально весьма внушительную атмосферу, мы бы, может быть, по сей день наблюдали на нём моря и реки.

Возможный внешний вид экзопланеты LHS 1140 b в представлении художника. Фото © umich.edu / B. Gougeon / Université de Montréal

Так вот, если на той далёкой планете при обилии азота получается примерно такая атмосфера, как у нас, то на дневной стороне возможен океан. Планетологи даже рассчитали, что он должен быть равен примерно половине нашего Атлантического: где-то четыре тысячи километров в диаметре. На белом ледяном шаре он бы выглядел так, как голубой зрачок на глазном яблоке, не сводящий неусыпного взора со своей маленькой звезды.

Авторы Адель Романенкова