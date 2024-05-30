Вопрос жизни: Пять ближайших экзопланет, где нас могут ждать Life.ru разбирался, как может быть устроена жизнь в пригодных для обитания мирах, расположенных сравнительно недалеко от Солнечной системы. 29 мая, 21:41 Как может быть устроена жизнь в пригодных для обитания мирах. Обложка © Youtube / KOSMO

Начнём с только что подтверждённой находки — планеты, которая по размеру чуть меньше Земли, но по массе — почти вчетверо больше. Это суперземля Gliese 12 b в созвездии Рыб, примерно в 40 световых годах от нас. Что такое 40 световых лет в масштабах хотя бы одной нашей галактики Млечный Путь, становится ясно, если знать её размеры — около 100 тысяч световых лет в диаметре.

Экзопланета Gliese 12 b в представлении художника. Фото © Wikipedia / ESO / L. Calçada

Gliese 12 b принадлежит очень маленькой и тусклой звезде — красному карлику, он раза в четыре меньше Солнца и по размеру, и по массе. Планета к нему расположена чрезвычайно близко — менее чем в десяти миллионах километров. Для сравнения: Меркурий от Солнца — в 58 миллионах километров, и он совершает оборот вокруг своего светила за 88 земных дней, а Gliese 12 b вокруг своего — всего за 13 дней (даже чуть меньше).

Но поскольку звезда по сравнению с Солнцем весьма унылая, то на таком расстоянии планета находится как раз там, где надо, то есть именно там, где вода (при её наличии, конечно) не будет ни испаряться начисто, ни замерзать вся полностью. Такое идеальное расположение к звезде астрономы прозвали "зоной Златовласки", а официально это зона потенциальной обитаемости: где может быть вода в состоянии жидкости, там может быть и жизнь.

Интересно, что учёным удалось оценить примерную температуру на поверхности планеты: +42 по Цельсию. Это можно считать весьма комфортным показателем. Единственное, что остаётся выяснить, — есть ли у планеты атмосфера. Подозревают, что если и есть, то очень разреженная, как, допустим, у Марса: если бы она была тяжеловесной и плотной, как у Венеры, там был бы и венерианский инфернальный парник с температурой свыше +450 по Цельсию. Gliese 12 b, надо сказать, получает 85% той солнечной энергии, какую получает Венера.

Любопытно, что при своей близости к звезде эта экзопланета, весьма вероятно, находится в так называемом приливном захвате, что в переводе означает, что она, как Луна к Земле, всё время "смотрит" на звезду одной и той же стороной. Таким образом, на этой солнечной стороне — вечный день, а на обратной — нескончаемая ночь.

Красных карликов часто ругают за их супермощные вспышки, которые способны разом уничтожить радиацией всё живое. Так вот, красный карлик Gliese 12 определяется как неактивный, то есть сравнительно тихий и спокойный. Звезду считают очень пожилой — возрастом в целых семь миллиардов лет. Солнцу, к слову, 4,6 миллиарда лет. Но для карликовых звёзд это расцвет сил, они прекрасно могут прожить десятки миллиардов лет, если не дольше, то есть многие из тех, что возникли в начале времён менее 14 миллиардов лет назад, спокойно продолжают гореть по сей день.

Как пишут в NASA, это на сегодняшний день ближайший к нам мир размером с Землю, который при этом имеет умеренный климат и наблюдается во время прохождений по диску своей звезды — так называемым транзитным методом. Меж тем известны и гораздо более близкие землеподобные планеты, которые считают потенциально пригодными для жизни. Ближайшая — это, конечно, Проксима Центавра b, планета маленькой звезды из тройной системы Альфы Центавра всего в четырёх световых годах от нас.

Экзопланета Проксима Центавра b в представлении художника. Фото © Wikipedia / ESO / M. Kornmesser

По размерам и массе планета лишь немного превышает Землю, а находится даже чуть ближе к своему светилу, чем Gliese 12 b: успевает обернуться вокруг него за 11 наших суток. А значит, тоже, очевидно, представляет собой мир, навеки разделённый на территорию вечного дня и вечной ночи. При этом это тоже потенциально обитаемая зона. Вот только Проксима Центавра оказалась хоть симпатичной, но, к сожалению, активной: в 2017 году произвела такую вспышку, что астробиологи тяжело вздохнули и практически утратили всякую надежду на эту планету. С другой стороны, жизнь может быть и под поверхностью, потому что грунт защищает от радиации. Кстати, всё живое на поверхности Земли, вместе взятое, — это мизер по сравнению с общей массой организмов в недрах нашей планеты.

Теперь полетели к менее прославленным мирам.

Экзопланета Росс 128 b в представлении художника. Фото © Wikipedia / ESO / M. Kornmesser

Представляем Росс 128 b в созвездии Девы, в 11 световых годах от Земли. Это снова система красного карлика, скромного, неяркого и притом спокойного, что очень важно. Планета к нему опять-таки чрезвычайно близко — в семи миллионах километров. По массе Росс 128 b — как 1,4 Земли. Но самое интересное, что примерный диапазон возможных температур на поверхности в освещённой зоне — от -60 до +21 по Цельсию в зависимости от того, что собой представляет эта поверхность и что там с атмосферой, всё это сейчас выясняют. Но в принципе умеренность звезды допускает на этой планете атмосферу и вообще пригодные, с нашей точки зрения, условия.

Далее посмотрим, например, в созвездие Овна, там есть тоже очень интересная планета всего в 12,5 светового года — Teegarden b. Масса — почти ровно как у Земли. Что касается расстояния до звезды, то оно вообще невероятно маленькое — период обращения вокруг неё составляет пять дней. Но звезда — в десять раз меньше Солнца, поэтому и в этом случае планета Teegarden b оказывается именно там, где ей не холодно и не жарко. Примерная средняя температура на ней (- +) 28 по Цельсию. Вообще, сопоставив все характеристики экзопланет, планетологи приходят к выводу, что Teegarden b — самая обнадёживающая в смысле жизнепригодности.

Экзопланета Teegarden b в представлении художника. Фото © Youtube / KOSMO

И развернём телескопы, скажем, на созвездие Часов. Там тоже есть красный карлик, и снова лететь туда всего ничего — 12 световых лет.

Система звезды GJ 1061 в представлении художника. Фото © Wikipedia / NASA/ JPL / CalTech

Звезда достаточно солидного возраста — семь миллиардов лет, и это, как уже упоминалось, к лучшему. У неё прослеживается целых три планеты, все они греются у своего уголька в немыслимой для нас близости и имеют массу приблизительно в полторы Земли. И одна из них — GJ 1061 с — имеет статус мезопланеты, то есть тёплой планеты. Так что эту систему тоже с интересом наблюдают. Отметим, что потенциально жизнепригодные экзопланеты на самом деле составляют довольно обширный список, который всё время пополняется и уточняется.

Авторы Адель Романенкова