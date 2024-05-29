Странный свет: В космосе нашли семь очень подозрительных объектов Учёные рассмотрели космос в сравнительно небольшом радиусе и нашли сразу несколько объектов, поразительно похожих на искусственно созданные, притом гигантские и сложно устроенные. 28 мая, 21:41 12217 12217 Учёные рассмотрели космос в сравнительно небольшом радиусе и нашли сразу несколько объектов, поразительно похожих на искусственно созданные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dotted Yeti, Engineer studio

Наша галактика Млечный Путь, по примерным оценкам, простирается в диаметре порядка сотни тысяч световых лет. И в ней сотни миллиардов звёзд. Наверняка планеты формируются практически у всех. Солнечная система расположена на расстоянии 26 тысяч световых лет от галактического центра в небольшом рукаве Ориона, который, по новым данным разведки, можно даже не считать полноценным рукавом. А теперь попытаемся на этой картине мысленно нарисовать вокруг Солнца круг радиусом в одну тысячу световых лет. Довольно скромный участок получается. И на одном этом участке — миллионы и миллионы звёзд самых разных: больших и маленьких, лёгких и тяжеловесных, ещё сжигающих в себе термоядерное топливо и оставшихся без оболочки ядер уже "перегоревших" светил — белых карликов, нейтронных звёзд, чёрных дыр.

Недавно учёные решили заняться исключительно ещё "живыми" и притом небольшими звёздами, то есть такими, как наше Солнце или даже ещё поскромнее. Дело в том, что только около таких звёзд есть шансы найти обитаемую планету: массивные звёзды "перегорают" за жалкие 10–15 миллионов лет, а для эволюции это 10–15 мгновений. У нас на Земле самые сенсационные кандидаты в древнейшие организмы образовались самое минимальное через примерно 400–450 миллионов лет после возникновения планеты как таковой. Поэтому и интересуют карликовые звёзды, они "живут" миллиарды и миллиарды лет.

Так вот, астрономы выбрали среди всех звёзд самые маленькие, тусклые и стали внимательно рассматривать спектр их света с определённым намерением — найти самые инфракрасные "оттенки". Почему? Начнём с того, что с наступлением космической эры в 1957 году возникло множество новых мыслей и идей насчёт возможности существования других, более развитых цивилизаций, для которых эта космическая эра могла начаться, когда, может быть, и обезьян на Земле ещё не было. Советский астрофизик Николай Кардашёв предложил гипотетическую шкалу развития любой разумной цивилизации. По Кардашёву, их следует различать по степени освоения энергетических ресурсов. Если бы мы на 100% использовали энергию своей планеты (а это далеко не так), то мы бы находились хотя бы на первой ступени. А вот цивилизация, которая полностью использует энергию своей звезды, — это цивилизация второго типа по шкале Кардашёва. И третий тип — это уже сообщество, которое освоило всю свою галактику.

Схематичная иллюстрация шкалы развития цивилизаций в зависимости от степени энергопотребления, предложенной астрофизиком Николаем Кардашёвым. Фото © Wikipedia / Indif

Британский астрофизик Фримен Дайсон предложил самый логичный гипотетический способ для цивилизации, чтобы твёрдо занять вторую ступень: построить вокруг своей звезды совокупность сооружений для сбора энергии, которые вместе составляли бы гигантскую сферу. Её прозвали сферой Дайсона. С тех пор искатели внеземных цивилизаций грезят этой конструкцией: если мы её где-нибудь увидим, значит, мы точно не одни. И Фримен Дайсон даже назвал особую примету такой сферы — её чрезвычайно инфракрасный свет. Почему он считал, что именно так должно быть: потому что при всей предполагаемой энергоэффективности этих инопланетных "солнечных батарей" всё равно какое-то хоть небольшое количество падающего на них света не поглощается, а отражается обратно. И отражаться будет самый малоэнергичный, "ленивый", самый длинноволновой свет, то есть — инфракрасный.

Сфера Дайсона в представлении художника. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Love Employee

По этому опознавательному признаку астрономы и сопоставили свет миллионов звёзд в окружающем галактическом пространстве и ещё дополнительно проверили, не совпадает ли то, что они видят, со светом каких-нибудь газопылевых дисков и прочих естественных вещей.

И нашлось семь объектов, которые не совпали ни с чем естественным, зато совпали с тем, что можно ожидать от сферы Дайсона. В каких направлениях их искать в небе, правда, не написано, но, может, это не так уж и важно — всё равно не долетим. Но сказано, что находятся они на расстоянии от 463 до 815 световых лет. По сути, это наши окрестности. Разумеется, никто на этом основании не берётся сразу кричать об историческом открытии, но это интересно.

А с другой стороны, саму концепцию сферы Дайсона иногда оспаривают. То есть оспаривают не техническую её возможность, а целесообразность такой неимоверной конструкции. К примеру, приводится аргумент, что наш собственный технический прогресс показывает явный переход ко всё более и более экономному энергопотреблению, и это наводит на мысль, что к моменту развития до второго уровня по Кардашёву для обеспечения цивилизации уже не потребуется настолько чудовищное сооружение. А кроме того, на постройку воображаемой солнечной панели для улавливания света, идущего хотя бы от 10% поверхности Солнца, нужен материал массой в миллионы Земель. Меж тем, скажем, в нашей собственной Солнечной системе, как утверждается, мы можем при большом желании наскрести твёрдого вещества "весом" в сто Земель максимум. Трудно поверить, что цивилизация станет уничтожать несметное множество миров ради возведения одной электростанции.

Авторы Адель Романенкова