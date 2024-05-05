Сигнал от Hubble: В Солнечной системе замечено более тысячи неизвестных объектов Астрономам удалось обработать огромный архив изображений, на которые у них много лет просто физически не было времени, и обнаружили, что многого не знали о происходящем в окрестностях Земли. 4 мая, 21:29 Более тысячи неизвестных объектов случайно обнаружены на снимках телескопа Hubble. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Когда именно получено это изображение, не уточняется. Это галактика UGC 12158 в созвездии Пегаса, в 400 миллионах световых лет от нас. А вот объект, оставивший пунктирные линии в верхней части снимка – гораздо ближе. Учёные совершенно уверены, что он находится в Солнечной системе.

Изображение галактики UGC 12158, на котором виден след движения неизвестного объекта. Фото © Esahubble.org

Эти линии не специально прорисованы, это реальный эффект, хорошо известный всем, кто занимается фотографией: таким получается изображение движущегося объекта при долгой экспозиции. Если бы снявший это телескоп Hubble сам был неподвижен, линии были бы прямыми, но за счёт его собственного движения по околоземному пространству они вышли изогнутыми. На самом деле это изображение – коллаж из многих наложенных друг на друга, чтобы проследить весь зафиксированный путь объекта по небу.

Так вот, как объясняют астрономы, это одна из множества их случайных находок. Обсерватории собирают настолько огромные массивы данных, что для занимающихся их анализом учёных абсолютно невозможно все их просматривать глазами – невозможно физически. Надежду как-то исправить такую несправедливость дают нейросети: они мгновенно обрабатывают столько информации, сколько человеку не обработать, наверное, за всю свою жизнь. Но даже и с нейросетью всё равно необходим человеческий глаз, глаз учёного.

Поэтому астрономы обратились за помощью ко всей мировой научной общественности. В итоге откликнулись более 11 тысяч их коллег, которые взялись не за зарплату, а даром, по собственной инициативе обрабатывать 37 тысяч снимков Hubble, сделанных за 19 лет. Они обучили нейросеть распознавать астероиды, «прогнали» через неё эти 37 тысяч фотографий и в итоге обнаружили 1031 объект небольших размеров, не занесённый ни в какие каталоги. Четыре сотни этих объектов имеют в диаметре менее километра. Они едва заметны.

По оценкам, большинство из них находятся в 2-3 раза дальше Земли от Солнца. А там, между Марсом и Юпитером, находится Главный пояс астероидов. Таким образом, это ранее неизвестные астероиды Главного пояса. Но то, что их так много и они довольно мелкие, очень помогает прояснить, как вообще в Солнечной системе все эти астероиды образовались.

В целом есть два варианта: либо они изначально такими мелкими и сформировались из протопланетного диска одновременно с планетами, либо это всё-таки осколки сталкивающих друг с другом крупных тел. И теперь становится ясно, что, скорее всего, верно второе. По представлениям учёных, мелкие могли образовываться, но всё равно они со временем должны были накапливать на себе всю эту протопланетную пыль и таким образом набирать массу. В любом случае становится всё более интересно, что ещё мы увидим на старых снимках неба пост-фактум, много лет спустя.

Авторы Адель Романенкова