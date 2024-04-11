Объект над Луной: NASA поделилось загадочными снимками с борта спутника Что-то несколько раз проследовало перед камерой космического аппарата за ничтожные доли секунды, но этого хватило для получения фотографий. 10 апреля, 21:35 Зонд LRO прислал загадочные снимки. Фото © Freepik

По оценкам NASA, на этом снимке объект запечатлён примерно в пяти километрах от Lunar Reconnaissance Orbiter, который с 2009 года летает вокруг Луны на высоте порядка сотни километров над ней.

Один из снимков с борта зонда Lunar Reconnaissance Orbiter, сделанных 5–6 марта 2024 года. Фото © nasa.gov

Сообщают, что фотография сделана с минимальной экспозицией, и тем не менее изображение объекта сильно вытянуто: объект и зонд LRO двигались относительно друг друга на скорости около 11,5 тысячи километров в час. А здесь тот же объект оказался на километр ближе.

Один из снимков с борта зонда Lunar Reconnaissance Orbiter, сделанных 5–6 марта 2024 года. Фото © nasa.gov

Но, несмотря на такое искажение, специалисты NASA опознали этот объект: они уверяют, что он находится в околонунном пространстве с декабря 2023 года.

Южнокорейский окололунный зонд Danuri (Korea Pathfinder Lunar Orbiter, сокращённо KPLO). Фото © kari.re.kr

Это первый южнокорейский лунный зонд Korea Pathfinder Lunar Orbiter, который чаще называют Danuri, что в переводе с корейского значит "наслаждение Луной". В размерах это приблизительно двухметровый параллелепипед с двумя солнечными панелями. Спутник расположился практически на таких же высотах, что и LRO. На борту южнокорейского аппарата — целый набор научных приборов, одна из главных задач миссии — собрать как можно больше данных о лунном рельефе. Эти данные рассчитывают в дальнейшем использовать для определения возможных мест прилунения будущих космических аппаратов.

Почему в NASA уверены, что "установили личность" заснятого объекта: потому что они вели на Danuri целенаправленную "фотоохоту" и специально выжидали нужные моменты и разворачивали камеру своего лунного зонда к южнокорейскому спутнику.

Авторы Адель Романенкова