Странный астероид: Загадочный объект наблюдают в окрестностях Марса Астрономов удивляет не только его расположение, но и спектр идущего от него света: объект совершенно не похож на обычные околомарсианские астероиды. 25 марта, 21:43 Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Объект записан в каталоги как астероид 2023 FW14. Его недавно обнаружила работающая на Гавайях обсерватория Pan-STARRS, которая специализируется на поиске астероидов. По данным наблюдений, тело имеет диаметр порядка 300 метров и вращается вокруг Солнца на примерно том же расстоянии от него, что и Марс. Только орбита у этого объекта располагается совершенно не в той плоскости, в какой находится марсианская орбита, да и орбиты всех прочих планет Солнечной системы. То есть 2023 FW14 вращается под большим наклоном.

Но самое интересное вот что: и у него, и у Марса период обращения вокруг Солнца практически одинаковый — около 687 земных дней — и при этом астероид всё время как бы опережает Красную планету, он неизменно находится ровно на 60 градусов впереди. Таким образом, выходит, что Солнце, Марс и это тело постоянно в одном и том же положении относительно друг друга, их треугольник никогда не видоизменяется. В астрономии такая стабильность известна под термином точки Лагранжа, это в честь французского математика XVIII века Жозефа Луи Лагранжа. Таких точек в любой такой задаче трёх тел имеется пять. В данном случае 2023 FW14 обосновался в точке Лагранжа 4 — сокращённо L4.

Движение небесных тел в так называемых точках Лагранжа. Точки Лагранжа. Фото © Wikpedia / Anynobody

Любопытно то, что конкретно в этой точке в окрестностях Марса до сих пор был известен один-единственный астероид — километровый 1999 UJ7. То есть на 60 градусов впереди Красной планеты её практически никакой эскорт не сопровождает. На 60 градусов позади — пожалуйста: в точке L5 наблюдается полтора десятка таких "сопровождающих". И этот явный перевес давно учёных интересует.

Кстати, астероиды в двух этих точках имеются не только у Марса, но и у других планет, и везде их называют троянскими. Так повелось, что им стали давать имена в честь героев легендарной Троянской войны. Правда, "передний" лагерь изначально было решено считать лагерем ахейцев, то есть греков, которые Трою осаждали. А идущих позади планеты — защитниками Трои. Но в итоге и тех и других для простоты записали в "троянцы".

Так вот, этот новый 300-метровый марсианский "ахеец" вместе со своим старшим братом ещё кое-чем наводят на размышления: спектром отражённого ими света. Этот свет показывает, что у них обоих явно не такой химический состав, как у астероидов в лагере противника — в точке L5 позади Марса. Те "троянцы" все богаты силикатными минералами, а эти два — какие-то другие. А вот какие именно — пока не совсем понятно: их спектр вообще ни на какие вещества явно не указывает. Такие загадочные небесные тела без "особых примет" записывают как астероиды класса Х.

Поскольку эти двое своей "безликостью" друг на друга похожи, то есть подозрение, что малый — это обломок большого. Другой вариант — что он был когда-то захвачен Марсом из межпланетного пространства. Вполне возможно, что до этого был околоземным. В любом случае астрономы убеждены, что он не был на своём нынешнем месте изначально, то есть с момента образования самой Солнечной системы 4,5 миллиарда лет назад. Характеристики орбиты этого нового астероида таковы, что он явно не мог и не сможет миллиардами лет находиться в "лагере греков": появился там, по расчётам, всего около миллиона лет назад и задержится ещё максимум примерно на 10 миллионов лет.

Авторы Адель Романенкова