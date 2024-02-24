По кличке Zoozve: Возле Венеры летает таинственный объект, и это точно не её спутник Он имеет в диаметре несколько сотен метров и находится под наблюдением астрономов уже более двух десятков лет. 23 февраля, 21:44 До недавних пор этот объект значился под наименованием 2002 VE68. Обложка © Shutterstock

Вообще, изначально и до недавних пор этот объект значился под наименованием 2002 VE68. 2002 — это год открытия, а VE — это Венера, потому что обнаружен он в её окрестностях. За прошедшие двадцать с лишним лет его уже наблюдали, наверное, добрую тысячу раз. Во всяком случае, все его основные параметры достаточно чётко известны. Правда, по поводу размера есть некая неопределённость — в диапазоне от 234 до 500 с лишним метров. То есть он может оказаться примерно таким же, как достаточно известный астероид Бенну, с которого недавно привезли образцы грунта.

Но самое главное — у него своеобразная орбита. По факту вращается он вокруг Солнца, в ближайшей к нему точке (перигелии) подлетает ближе Меркурия, а в самой дальней (афелии) — оказывается чуть дальше Земли.

Орбита астероида 2002 VE68 (выделена голубым и синим цветом). Фото © Wikipedia

Но дело в том, что период обращения у него практически точно такой же, как у Венеры: он совершает полный оборот вокруг Солнца за 224 земных дня, а Венера — 225. У Венеры орбита весьма округлая. Не идеальный круг, но уж по сравнению с овалом 2002 VE68 — самый настоящий. За счёт всего этого по мере их движения по своим орбитам получается так, что Венера идёт по своему ровному кругу, а меж тем этот, допустим, трёхсотметровый приятель, оказывается ближе то к Солнцу, то дальше. И получается, что он как будто оборачивается вокруг Венеры, словно это её спутник. Такие небесные тела называют квазиспутниками, квазилунами. У Земли, между прочим, тоже имеются такие квазилуны. Вот, к примеру, как совершает свои псевдообороты вокруг нас астероид Комоалева.

Движение квазиспутника Земли (469219) Камоалева (выделено зелёным)

Так вот, с этим венерианским объектом недавно вышла забавная история: очень возможно, что широкая публика прожила бы всю свою жизнь и никогда не узнала о существовании 2002 VE68, если бы это не заинтересовало одного художника по имени Алекс Фостер, который нарисовал для детей плакат с изображением Солнечной системы. Он хотел чуть подробнее показать наше космическое семейство, перед созданием плаката погрузился в астрономию, наткнулся на этот объект и решил изобразить его. Забавно то, что он неправильно прочитал название. Фостер цифры принял за буквы и на своём плакате написал Zoozve.

Детский плакат с обозначением загадочного объекта возле Венеры. Фото © Planetary

Об этом всё равно мало бы кто узнал, если бы астрономией не увлекался сын достаточно известного в англоязычном мире радиоведущего, популяризатора науки Латифа Насера. В одном из недавних выпусков своего подкаста он рассказал, как озадачился увиденным на плакате, пока укладывал ребёнка спать. Это заинтересовало его многочисленных подписчиков, заработало то, что называется сарафанным радио: люди спрашивали друг у друга, что они знают о Zoozve. В итоге дело дошло до того, что Международный астрономический союз вынужден был признать, что Zoozve — это уже запомнившееся людям название. И утвердил его официально. А что, звучит!

Авторы Адель Романенкова