Третья Луна: У Земли обнаружили ещё один естественный спутник По расчётам, он летает в окрестностях нашей планеты с древних времён и как бы сопровождает её в ежегодном путешествии вокруг Солнца. 3 июня, 23:40 Обложка © Freepik / vecstock

Речь идёт об объекте 2023 FW13, он обнаружен в марте 2023 года обсерваторией Pan-STARRS, расположенной на вершине гавайского вулкана Мауна-Кеа. Это, как выражаются астрономы, патрульная обсерватория, она обследует небо в поисках астероидов. И, собственно, "луна", которую нашли, представляет собой астероид диаметром примерно метров 15. Обретается он в 10–15 миллионах километров от нас. Это в десятки раз дальше Луны. Напомним, Луна от Земли находится в 384 тысячах километров (в среднем). То есть мы эту маленькую "луну" совершенно точно видеть не можем. По крайней мере, невооружённым глазом.

И тем не менее это действительно наша крохотная "луна". Правда, не настоящая луна, а квазилуна, то есть как бы псевдолуна. А почему "псевдо"? Потому что на самом деле она вращается не вокруг Земли, а вокруг Солнца, но её орбита такова, что она как бы сопровождает нашу планету. Она делает полный оборот вокруг Солнца практически за то же время, что и Земля, — за 365 дней (плюс-минус какой-то мизер). То есть движется, так сказать, синхронно с нами, одновременно. Или почти одновременно. Только по немного более вытянутой орбите, чем орбита Земли: то приближается к Венере, то отдаляется к Марсу. Поэтому такие объекты и называют квазиспутниками: они гравитационно с планетой не связаны, а меж тем всё время оказываются где-то поблизости.

Орбита квазиспутника планеты (обозначена серым цветом). Фото © Wikipedia.org

Учёные рассчитали движение 2023 FW13 в большом временном масштабе и обнаружили, что эта псевдолуна составляет компанию Земле примерно с 100 года до нашей эры, то есть с тех времён, когда на свет появился Юлий Цезарь. И в будущем она продолжит возле нас крутиться приблизительно до 3700 года, то есть ещё полторы тысячи лет.

Стоит напомнить, что это уже не первая квазилуна нашей планеты. В 2016 году был обнаружен очень похожий объект, который получил название 469219 Kamoʻoalewa, это по-гавайски означает что-то вроде "фрагмента, который мелькает", "вертится" в окрестностях Земли. Он в размерах побольше 2023 FW13: по примерным оценкам, от 40 до 100 метров. Орбита у него практически идентична орбите этой новой квазилуны: тот же период обращения, та же степень вытянутости (по-научному — эксцентриситет). Правда, он подальше от нас: где-то в 14–40 миллионах километров. Вот как изобразили его орбиту: она опять же околосолнечная, но выглядит ситуация так, как будто объект и вокруг Земли вращается.

Орбита квазиспутника Земли 469219 Kamoʻoalewa (прежнее название — 2016 HO3). Видео © YouTube / NASA Jet Propulsion Laboratory

Так вот, о нём выяснились очень интересные подробности: по спектру отражающегося от него света учёные видят, что по своему составу он совершенно не похож на обыкновенные околоземные астероиды, зато очень похож на Луну. То есть ни дать ни взять обломок Луны. Теперь исследователи размышляют, при каких обстоятельствах он мог отколоться. Логично, например, предположить, что его выбило с поверхности Луны в результате падения на неё какого-то крупного небесного тела.

Авторы Адель Романенкова