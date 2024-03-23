Небывалый случай: Почему отмена пуска ракеты на Байконуре — скандал, а на мысе Канаверал — обычное дело Несостоявшийся 21 марта 2024 года запуск на орбиту корабля "Союз-МС-25" с экипажем на борту будет записан в истории космонавтики как нечто из ряда вон выходящее. Самое время рассказать об особенностях космодрома, на котором началась новая эра в истории человечества. 22 марта, 21:31 Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Буквально за секунды до старта ракеты-носителя "Союз-2.1а" 21 марта 2024 года было объявлено об отмене пуска. Ракета с кораблём "Союз МС-25" должна была доставить на Международную космическую станцию опытного российского космонавта Олега Новицкого (уже был на орбите трижды), космонавта из Белоруссии Марину Василевскую (для неё это первый полёт) и американку Трейси Дайсон (за плечами два полёта). Как заверили в "Роскосмосе", экипаж к отмене пуска отнёсся абсолютно спокойно, у Марины даже пульс не участился. Зато он, очевидно, участился у всех, кто следит за космическими миссиями. Люди старшего поколения подчёркивают, что случилось нечто небывалое.

— В истории отечественной космонавтики не было случаев отмены пуска пилотируемого корабля за несколько секунд до старта. Переносы на резервную дату были, но это происходило накануне. А вот так раньше могли только американцы, — прокомментировал в своём телеграм-канале известный историк космонавтики Александр Железняков.

По поводу причин отмены показания несколько разнятся. Сначала называлась версия, что не отошла одна из мачт на стартовом комплексе. Во время трансляции NASA ведущий прокомментировал, что мачта отошла, но после этого не произошло ожидаемого включения двигателей. Позже глава "Роскосмоса" Юрий Борисов объяснил, что случилась "просадка напряжения химического источника тока".

В любом случае всё сводится в целом к одному и тому же: пуск не состоялся по техническим причинам. А поскольку "Союз" по степени надёжности не превосходит ни одна другая космическая система в мире, теперь вся прогрессивная общественность требует расследования этого небывалого случая.

Так вот, в связи с этим интересно обратить внимание на то, что на самом деле пуск с Байконура действительно может отмениться только из-за внезапной технической неполадки, которая случается крайне редко. Именно поэтому только на "Союзах" экипажи на орбиту доставляют по сверхбыстрой схеме полёта — за три часа. Дело в том, что для этого баллистикам надо всё рассчитать чётко до секунды и быть уверенными, что всё до секунды будет соблюдено. Задержали пуск, отменили, перенесли — и при следующей попытке МКС через три часа уже будет не там, где надо для стыковки. А с мыса Канаверал экипаж на корабле Crew Dragon летит около 15–19 часов, потому что при такой более долгой схеме уже не требуется ювелирной точности "прицеливания", есть время для маневрирования.

Как объясняли Life.ru в РКК "Энергия", Байконур расположен в очень правильно выбранном месте, в том числе с точки зрения погоды: кругом степь, никакого океана поблизости нет, а нет океана — нет и треволнений, которые он доставляет. А на расположенном на берегу Атлантики мысе Канаверал пуск назначают, но уверенности в этой дате никогда нет: регулярно оказывается, что погода нелётная. Возникает вопрос, есть ли основания опасаться похожей погодной неопределённости на космодроме Восточный: он построен хоть и не прямо у воды, как Канаверал, но всё же недалеко от побережья Охотского моря. В РКК "Энергия" говорят, с этой точки зрения хорошо, что будущую станцию РОСС решили запускать не на такую же орбиту, как у МКС, а на так называемую высокоширотную, то есть на орбиту с бОльшим наклонением: полёт ракеты на эту орбиту с Восточного будет происходить над сушей, а не над водой.

Авторы Адель Романенкова