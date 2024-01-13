Жизнь после МКС: Какой станет космонавтика, когда затопят Международную космическую станцию? Сотрудничество в космосе и совместные полёты международных экипажей продолжают, несмотря вообще ни на что. Тем не менее уже неоднократно было обозначено, что станция стареет и на горизонте — час прощания с эпохой космической дружбы народов. 12 января, 21:45 Какой станет космонавтика, когда затопят Международную космическую станцию? Обложка © Shutterstock

Ещё как минимум год всё будет как прежде. Во всяком случае, "Роскосмос сообщает", что перекрёстные полёты с NASA продолжатся до 2025 года включительно. А раз "включительно", то, значит, в распоряжении обеих пилотируемых программ даже два гарантированных года. На всякий случай: "перекрёстные" полёты — это когда астронавты вместе с космонавтами летят либо на "Союзе", либо (на сегодняшний день) на ракете Falcon 9 в корабле Crew Dragon. До недавних пор примерно с десяток лет подряд это сотрудничество поддерживалось только силами "Союза", но с появлением Crew Dragon мы наконец-то "перекрестились", и недавно наш космонавт Анна Кикина благополучно и с успехом слетала на орбиту в корабле SpaceX в стильном и эффектном скафандре.

Космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина после того, как ей помогли выбраться из космического корабля SpaceX Dragon Endurance на борту спасательного корабля SpaceX "Шеннон" после приземления в Мексиканском заливе 11 марта 2023 года. Побережье Тампы, Флорида. Фото © Getty Images / NASA Keegan Barber

Но дело в том, что долгожданный собственный космический транспорт у США появился "под занавес" программы Международной космической станции: её в ближайшие годы затапливать намереваются. Во всяком случае, уже не первый год об этом идут разговоры, и каждая новая утечка или, скажем, попадание в пристыкованный корабль микрометеорита используются как аргумент в пользу того, что космический дом дружбы пора сводить с орбиты и предавать Земле, а точнее — хоронить в знаменитой Точке Немо в Тихом океане, которую ещё много лет назад выбрали как идеальное место для кладбища космических кораблей.

И это уже не говоря о том, что компания Boeing сейчас завершает тестирование своего корабля Starliner. То есть он ещё даже ни разу не свозил никого в космос, а на линии Кармана уже маячит перспектива, что, когда он будет полностью готов, летать уже будет некуда.

Когда именно станцию будут затапливать, это только космические начальники знают. Они летают, они и знают. Но есть одно техническое обстоятельство, которое наверняка держат в голове специалисты, и в первую очередь в "Роскосмосе", потому что затапливать-то предстоит "Роскосмосу", а именно — кораблям "Прогресс". Больше никакими другими кораблями, никакими другими средствами ни цивилизованно затопить, ни поддержать рабочую орбиту станции на сегодняшний день невозможно технически. Ни у одного другого корабля просто не хватит топлива на то, чтобы дать нужное количество двигательных импульсов при постепенном сведении МКС с орбиты.

Так вот, какое такое есть обстоятельство: солнечная активность. Дело в том, что во время солнечного максимума атмосфера на орбите МКС (а она даже на её 400-километровой высоте хоть и очень разреженная, но есть) становится гораздо более плотной и интенсивнее бомбардирует станцию, заставляя её быстрее снижаться. Именно поэтому в годы активного Солнца "Прогрессы" для корректировки орбиты МКС приходится включать в несколько раз чаще, чем в спокойные времена. И из этих же самых соображений затапливать станцию будет гораздо легче во время солнечного максимума: двигательных импульсов понадобится меньше. Солнечный ветер помогает. И ближайший максимум будет как раз вот-вот — в 2025 году. Разумеется, это не значит, что в 2026 году немедленно всё станет тихо и спокойно, но тем не менее с точки зрения экономии если топить, то в ближайшее время.

А вот с точки зрения сохранения здравого смысла желательно бы "опоздать на этот автобус" и подождать следующего, то есть продлить программу ещё на 11 лет — до нового солнечного максимума. И Starliner полетает, и Crew Dragon полетает, да и наша пилотируемая программа точно не будет иметь простоев: сейчас прорабатывают проект новой российской станции РОСС, но надеяться на появление этой станции в течение двух-трёх ближайших лет не приходится. Как раз будет время на то, чтобы её спокойно строить.

И, наконец, к главному вопросу: что же после МКС? У России после МКС будет РОСС, новая станция, которая будет летать по другой орбите: высота будет 300–350 километров (у МКС, напомним, чуть более 400 километров), а наклонение 97 градусов против 51,6 у МКС. Это значит, что российская станция будет пролетать почти что над обоими полюсами планеты. Такие орбиты называют высокоширотными. В чём преимущества такой орбиты: во-первых, она даёт возможность наилучшего обозрения территории России. МКС на своей орбите идеально подходит для обозрения США, потому что США располагаются пониже, на более низких широтах. А во-вторых, на более высоких широтах уровень радиации повыше, а это возможность научных исследований на эту тему ради будущих межпланетных космических путешествий: в межпланетном пространстве нас ждёт беспрепятственная бомбардировка солнечными протонами и прочей радиацией, поэтому перед тем, как отправлять людей на Марс, надо этот вопрос изучить и обеспечить экипаж защитой.

Про Китай мы здесь не говорим, потому что они давно уже летают отдельно, у них "своя свадьба", то есть своя станция "Тяньгун" уже работает с 2021 года.

Тяньгун (орбитальная станция). Фото © Wikipedia / Shujianyang

А что же будет у США, у NASA? На недавнем Международном астронавтическом конгрессе были представлены проекты коммерческих станций. Значит, орбита станет по большей части развлечением состоятельных туристов. Станции эти хотят с технической точки зрения делать по образу и подобию МКС: на той же высоте, с тем же наклонением. Любопытно будет впоследствии узнать, чем они собираются орбиты этих станций поддерживать. В РКК "Энергия" рассказывали, что, в принципе, теоретически у Crew Dragon для этого достаточно топлива за счёт наличия дополнительных двигателей и, соответственно, дополнительного топлива для системы аварийного спасения. Но проблема такова, что эта система работает только у Земли, ей нужна гравитация: чтобы двигатели аварийного спасения работали, что-то должно прижимать топливо книзу. Значит, нужно будет сообразить какую-то хитрость, чтобы заставить это дело работать в космосе.

Так что же, международному культурному обмену, дружескому общению экипажей разных стран приходит конец? А как же угощение друг друга космической едой, "хождение" в гости в другой сегмент, взаимовыручка при поломке туалета, вообще всяческая взаимовыручка, совместное решение общей проблемы? Семейные — по всем ощущениям действительно семейные — сборы на орбитальной кухне, общие отмечания праздников, совместные сеансы связи с Землёй? А как же "рунглиш", язык, естественным образом возникший на Международной космической станции? Вселенский разум утонет в Точке Немо? Да этого просто быть не может. Наверное, будут "тёмные времена" отчуждения, но потом всё вернётся, только уже в другом качестве. Скорее всего, на Луне. Либо на окололунной международной станции, либо на постоянной базе на поверхности.

Но опять же, это когда ещё будет, неизвестно, а пока от лица общественности просим повременить с разводом хотя бы до следующего солнечного максимума.

Авторы Адель Романенкова