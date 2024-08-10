Марс и Юпитер "подружатся" в небе 14 августа: Чего ждать от грандиозного сближения планет

Грядущее сближение Марса и Юпитера — редкое и мощное явление, которое может существенно повлиять на нашу жизнь. Эти две планеты окажутся очень близко друг к другу 14 августа и принесут с собой волну энергии и возможностей. Каких именно, рассказала "Вечерней Москве" астролог, таролог и ясновидящая Галина Янко.

По словам эксперта, Марс играет ключевую роль в формировании жизненной динамики. Он может влиять на физическую активность человека, волю, решимость и даже сексуальность.

"Под влиянием Марса мы можем почувствовать прилив смелости и решимости, готовность отстаивать свои позиции, бороться за то, что нам дорого", — заявила астролог.

В свою очередь Юпитер, который считается крупнейшей планетой Солнечной системы, играет в астрологии роль благодетеля и символизирует рост и мудрость. Кроме того, Юпитер олицетворяет щедрость, удачу и оптимизм.

"Он приносит с собой энергию расширения и благополучия, помогая нам видеть широкую перспективу и стремиться к большему. Эта планета управляет такими аспектами жизни, как философия, религия, обучение и путешествия", — отметила Янко.