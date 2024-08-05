Гороскоп Василисы Володиной: В первые дни ретроградного Меркурия этим знакам зодиака важно не упустить свой шанс

Известный астролог Василиса Володина сделала прогноз для всех знаков зодиака на неделю и выделила нескольких, кому, по её словам, стоит быть готовыми к значительным переменам и новым возможностям в самом начале ретроградного Меркурия 5 августа 2024 года. Давайте подробнее рассмотрим, кто попал в центр внимания астролога и что могут ожидать представители зодиакального круга помимо прогнозируемых магнитных бурь в августе.

Знак зодиака Близнецы

Как ретроградный Меркурий пережить знаку зодиака Близнецы. Фото © Freepik / Allexxandar

Представителей знака зодиака Близнецы на неделе с 5 по 11 августа во время ретроградного Меркурия ждёт активный и насыщенный период. Со слов астролога Володиной, вы будете полны новых идей и стремления к общению с окружающими. В личной жизни возможны неожиданные, но приятные встречи с людьми из прошлого, которые оставят яркий след в вашей памяти.

Первая неделя ретроградного Меркурия — хорошее время для самоанализа и попыток услышать свою интуицию. Не спешите с принятием важных решений, дайте себе время всё обдумать и взвесить. Также астролог советует носителям знака зодиака Близнецы быть открытыми новым возможностям и не бояться пробовать что-то новое. А если засомневаетесь, доверьтесь внутреннему голосу — он подскажет верное направление.

Знак зодиака Весы

Знак зодиака Весы: гороскоп от астролога Василисы Володиной. Фото © Freepik / Allexxandar

Второй знак зодиака, который отмечает астролог Василиса Володина, это Весы. В предстоящий период первых дней ретроградного Меркурия — неделю с 5 по 11 августа — предстоит принять важное решение. Володина отмечает, что оно может повлиять на дальнейшую жизнь людей со знаком зодиака Весы.

Также представителям этого знака зодиака важно в период ретроградного Меркурия прислушиваться к своей интуиции и не торопиться с выводами. В отношениях с близкими людьми будут преобладать взаимопонимание и согласие, главное для людей, кто по гороскопу Весы, оставаться искренними и открытыми в общении.

Знак зодиака Рыбы

Что за первую неделю ретроградного Меркурия с 5 по 11 августа нужно сделать Рыбам. Фото © Freepik / Allexxandar

Людям, рождённым под знаком зодиака Рыбы, предстоит неделя, полная интересных возможностей и творческих идей. Это отличное время, чтобы воплотить в жизнь планы и проекты, которые давно вынашивались. Стоит проявить активность и использовать неделю с 5 по 11 августа максимально продуктивно, несмотря на начало ретроградного Меркурия.

В личной жизни представителей знака зодиака Рыбы могут ожидать приятные сюрпризы и новые знакомства, которые принесут радость, вдохновение и удовлетворение. Возможно, как предполагает астролог Володина, появится человек, который станет важной частью вашей жизни и поможет взглянуть на мир по-новому. Будьте открыты новым впечатлениям и готовы к интересным поворотам судьбы.