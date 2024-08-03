Сильная магнитная буря G3 ожидается 3 августа: подробный график опасных для здоровья дней
В августе ожидается сразу несколько циклов сильных магнитных бурь, уже первый настигнет Землю в самом начале месяца — 1-го числа. Чем опасны магнитные бури августа, сколько их будет и какой силы, подробно расскажет Life.ru
Прогноз магнитных бурь на август 2024 года. Подробный график по числам. Обложка © Kandinsky 3.1
Июль закончился сильной трёхдневной магнитной бурей из-за произошедшей на Солнце вспышки максимально возможного уровня, которая попала в двадцатку самых сильных вспышек нынешнего года.
График и даты магнитных бурь в августе 2024 года. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
Несмотря на предположение учёных, начало августа выдалось слишком плодотворным на геоштормы. И хотя изначально, по прогнозам, нас ждало время затишья, уже завтра, 3 августа, на Землю обрушится мощная магнитная буря G3.
Сильная магнитная буря неожиданно начнётся вечером в субботу, 3 августа, и продлится до утра воскресенья, 4 августа. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
Специалисты предоставили предварительный график солнечной активности на август 2024 года. Несмотря на то что общее количество дней со вспышками будет небольшим, некоторые из них будут довольно интенсивными.
- 1 августа прошла буря уровня G3, которая негативно сказалась на самочувствии метеозависимых людей.
- 2 августа геомагнитный шторм утих и вышел на приемлемую оранжевую отметку.
- 3 августа Землю неожиданно накроет магнитная буря мощностью Kp6.
- 4–21 августа — период длительного затишья. По прогнозам лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), в это время нас ждут относительно спокойные дни.
Подробный календарь магнитной активности в августе 2024 года. Инфографика © Life.ru
- 22–23 августа ожидаются вспышки, которые приведут к появлению магнитных бурь незначительного уровня. По предварительным прогнозам, не выше отметки G2.
- 25, 26, 27 августа следует ждать чрезвычайно мощных магнитных бурь, которые достигнут критичной красной отметки уровня Kp6.
Как влияют на здоровье сильные магнитные бури и чем это опасно
Как магнитные бури влияют на самочувствие и здоровье человека и кто в зоне риска. Инфографика © Life.ru
Это лето выдалось на редкость щедрым в отношении магнитных бурь. Жители Земли уже успели испытать на себе полный спектр неприятных ощущений, которые были вызваны серией мощных солнечных вспышек.
Период магнитных бурь — это тяжёлый период для пожилых людей, женщин, беременных и людей с определёнными хроническими и психологическими заболеваниями. Особенно сильные геомагнитные возмущения пришлись на лето. Помимо жары нам приходится спасаться от головных болей, недомогания, тошноты и плохого настроения.
Медицинский журналист Андрей Горяничев
Особенно сильные магнитные бури могут привести к ряду последствий и у обычных, вполне здоровых людей:
- Нервная система: магнитные бури могут вызвать стрессы и изменения в нервной системе. Это может привести к бессоннице, нервозности, головной боли, головокружениям, а также ухудшению памяти и концентрации.
- Сердечно-сосудистая система: некоторые исследования показывают, что магнитные бури могут увеличить риск сердечных заболеваний, так как изменения в магнитном поле могут влиять на сердце и кровообращение.
- Система иммунитета: некоторые люди могут испытывать ухудшение иммунитета во время магнитных бурь, что делает организм более уязвимым к инфекциям и болезням.
- Психологическое состояние: магнитные бури могут влиять на психологическое состояние человека, вызывая раздражительность, депрессию и даже повышенную агрессивность.
- Сон: магнитные бури могут нарушить нормальный цикл сна, вызвать бессонницу и привести к недостаточному отдыху.
Как защититься от магнитных бурь в августе 2024-го и облегчить своё самочувствие
Магнитные бури в августе 2024 года: как защититься от негативного влияния бурь на здоровье. Подробный график по числам. Обложка © Kandinsky 3.1
Чтобы пережить магнитную бурю с минимальными рисками для здоровья, следуйте этим советам:
- Оставайтесь в помещении: во время магнитных бурь старайтесь быть в закрытых помещениях, чтобы уменьшить воздействие внешних факторов на ваш организм.
- Избегайте стресса: постарайтесь расслабиться и избегать стрессовых ситуаций. Практика медитации, йоги или других методов релаксации может помочь вам сохранить психическое равновесие.
- Практикуйте здоровый образ жизни: питайтесь правильно, упражняйтесь регулярно, избегайте вредных привычек, чтобы укрепить свой организм и повысить его устойчивость к внешним воздействиям.
- Поддерживайте гармонию с природой: проводите время на свежем воздухе, контактируйте с природой, занимайтесь физической активностью на улице, это поможет уравновесить энергии вашего организма.
- Помогите своему организму адаптироваться: для улучшения адаптации организма к магнитным бурям вы можете принимать натуральные адаптогены, такие как женьшень, элеутерококк, родиола розовая.
- Следите за своим самочувствием: если у вас возникают симптомы или ощущения во время магнитной бури, обращайтесь к врачу для консультации и рекомендаций.
Также медицинский журналист и эксперт Андрей Горяничев советует устраивать себе каждодневные вечерние прогулки вне зависимости от появления магнитных бурь, больше бывать на природе и пореже использовать гаджеты, если вам позволяет работа. Крепкий сон способствует укреплению иммунитета и всего организма, так что, чтобы противостоять геомагнитным изменениям, постарайтесь как следует высыпаться и убрать телефон за час до того, как лечь в постель.
Помните, что каждый человек индивидуален, поэтому важно слушать своё тело и реагировать на его сигналы. Старайтесь сохранять эмоциональное и физическое равновесие, чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь на ваше здоровье.