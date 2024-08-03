Сильная магнитная буря G3 ожидается 3 августа: подробный график опасных для здоровья дней В августе ожидается сразу несколько циклов сильных магнитных бурь, уже первый настигнет Землю в самом начале месяца — 1-го числа. Чем опасны магнитные бури августа, сколько их будет и какой силы, подробно расскажет Life.ru 3 августа, 06:00 Прогноз магнитных бурь на август 2024 года. Подробный график по числам. Обложка © Kandinsky 3.1

Июль закончился сильной трёхдневной магнитной бурей из-за произошедшей на Солнце вспышки максимально возможного уровня, которая попала в двадцатку самых сильных вспышек нынешнего года.

График и даты магнитных бурь в августе 2024 года. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Несмотря на предположение учёных, начало августа выдалось слишком плодотворным на геоштормы. И хотя изначально, по прогнозам, нас ждало время затишья, уже завтра, 3 августа, на Землю обрушится мощная магнитная буря G3.

Сильная магнитная буря неожиданно начнётся вечером в субботу, 3 августа, и продлится до утра воскресенья, 4 августа. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Специалисты предоставили предварительный график солнечной активности на август 2024 года. Несмотря на то что общее количество дней со вспышками будет небольшим, некоторые из них будут довольно интенсивными.

1 августа прошла буря уровня G3, которая негативно сказалась на самочувствии метеозависимых людей.

прошла буря уровня G3, которая негативно сказалась на самочувствии метеозависимых людей. 2 августа геомагнитный шторм утих и вышел на приемлемую оранжевую отметку.

геомагнитный шторм утих и вышел на приемлемую оранжевую отметку. 3 августа Землю неожиданно накроет магнитная буря мощностью Kp6.

4–21 августа — период длительного затишья. По прогнозам лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), в это время нас ждут относительно спокойные дни.

Подробный календарь магнитной активности в августе 2024 года. Инфографика © Life.ru

22–23 августа ожидаются вспышки, которые приведут к появлению магнитных бурь незначительного уровня. По предварительным прогнозам, не выше отметки G2.

ожидаются вспышки, которые приведут к появлению магнитных бурь незначительного уровня. По предварительным прогнозам, не выше отметки G2. 25, 26, 27 августа следует ждать чрезвычайно мощных магнитных бурь, которые достигнут критичной красной отметки уровня Kp6.

Как влияют на здоровье сильные магнитные бури и чем это опасно

Как магнитные бури влияют на самочувствие и здоровье человека и кто в зоне риска. Инфографика © Life.ru

Это лето выдалось на редкость щедрым в отношении магнитных бурь. Жители Земли уже успели испытать на себе полный спектр неприятных ощущений, которые были вызваны серией мощных солнечных вспышек.

Период магнитных бурь — это тяжёлый период для пожилых людей, женщин, беременных и людей с определёнными хроническими и психологическими заболеваниями. Особенно сильные геомагнитные возмущения пришлись на лето. Помимо жары нам приходится спасаться от головных болей, недомогания, тошноты и плохого настроения. Медицинский журналист Андрей Горяничев

Особенно сильные магнитные бури могут привести к ряду последствий и у обычных, вполне здоровых людей:

Нервная система: магнитные бури могут вызвать стрессы и изменения в нервной системе. Это может привести к бессоннице, нервозности, головной боли, головокружениям, а также ухудшению памяти и концентрации. Сердечно-сосудистая система: некоторые исследования показывают, что магнитные бури могут увеличить риск сердечных заболеваний, так как изменения в магнитном поле могут влиять на сердце и кровообращение. Система иммунитета: некоторые люди могут испытывать ухудшение иммунитета во время магнитных бурь, что делает организм более уязвимым к инфекциям и болезням. Психологическое состояние: магнитные бури могут влиять на психологическое состояние человека, вызывая раздражительность, депрессию и даже повышенную агрессивность. Сон: магнитные бури могут нарушить нормальный цикл сна, вызвать бессонницу и привести к недостаточному отдыху.

Как защититься от магнитных бурь в августе 2024-го и облегчить своё самочувствие

Магнитные бури в августе 2024 года: как защититься от негативного влияния бурь на здоровье. Подробный график по числам. Обложка © Kandinsky 3.1

Чтобы пережить магнитную бурю с минимальными рисками для здоровья, следуйте этим советам:

Оставайтесь в помещении: во время магнитных бурь старайтесь быть в закрытых помещениях, чтобы уменьшить воздействие внешних факторов на ваш организм. Избегайте стресса: постарайтесь расслабиться и избегать стрессовых ситуаций. Практика медитации, йоги или других методов релаксации может помочь вам сохранить психическое равновесие. Практикуйте здоровый образ жизни: питайтесь правильно, упражняйтесь регулярно, избегайте вредных привычек, чтобы укрепить свой организм и повысить его устойчивость к внешним воздействиям. Поддерживайте гармонию с природой: проводите время на свежем воздухе, контактируйте с природой, занимайтесь физической активностью на улице, это поможет уравновесить энергии вашего организма. Помогите своему организму адаптироваться: для улучшения адаптации организма к магнитным бурям вы можете принимать натуральные адаптогены, такие как женьшень, элеутерококк, родиола розовая. Следите за своим самочувствием: если у вас возникают симптомы или ощущения во время магнитной бури, обращайтесь к врачу для консультации и рекомендаций.

Также медицинский журналист и эксперт Андрей Горяничев советует устраивать себе каждодневные вечерние прогулки вне зависимости от появления магнитных бурь, больше бывать на природе и пореже использовать гаджеты, если вам позволяет работа. Крепкий сон способствует укреплению иммунитета и всего организма, так что, чтобы противостоять геомагнитным изменениям, постарайтесь как следует высыпаться и убрать телефон за час до того, как лечь в постель.

Помните, что каждый человек индивидуален, поэтому важно слушать своё тело и реагировать на его сигналы. Старайтесь сохранять эмоциональное и физическое равновесие, чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь на ваше здоровье.

Авторы Марина Суворова