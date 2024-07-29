Геошторм накроет Землю 29 июля и продлится 3 дня. Как пережить затяжную магнитную бурю Мощная магнитная буря уровня G3 начнётся уже сегодня вечером и продлится несколько дней, не понижая своей агрессивности. Life.ru рассказывает, когда будет пик геошторма и как пережить его без вреда для здоровья. 29 июля, 10:25 Затяжная сильная магнитная буря с 29 по 31 июля: как пережить геошторм мощностью Kp 7? Обложка © Kandinsky 3.1

Кажется, погода не на шутку взбунтовалась и решила подпортить землянам конец июля. Помимо скачков и перепадов температуры вместе с проливными дождями и грозами, во время которых повышается риск столкнуться с шаровой молнией, в ближайшие часы на планету обрушится очередная магнитная буря мощностью Kp 5. И это будет только начало. Геошторм продлится несколько дней и разгонится до мощности G3, что уже определяется как "сильная" магнитная буря.

Магнитная буря вечером 29 июля 2024 года

По данным учёных Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), в ближайшее время на нас обрушится мощный геошторм, который начнёт расти в мощности с понедельника на вторник, 30 июля.

Вечером 29 июля 2024 года Землю накроет сильная магнитная буря мощностью Kp 5 и потом поднимется до уровня Kp 7. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

На графике отчётливо видно, сколько красных столбцов придётся пережить в течение ближайших полутора суток метеозависимым людям. Из плохих новостей дополнительно можно сказать, что сильная магнитная буря будет разгоняться до уровня G3 и кошмарить нас целых три дня. Начнётся геомагнитный шторм в понедельник, 29 июля, около 21:00 по мск, а пойдёт на спад только после 15:00 в среду, 31 июля.

Что происходит со здоровьем во время сильной магнитной бури

Кто в зоне риска и может пострадать от сильной магнитной бури 29–31 июля 2024 года? Инфографика © Life.ru

С последнего геошторма уровнем Kp 5 прошло всего два дня. И вот опять организм метеозависимых людей подвергнется стрессу из-за новой магнитной бури, но на этот раз уже сильной — с уровнем Kp 7. Вот с чем на этот раз могут столкнуться люди, чувствительные к магнитным колебаниям.

Изменения в артериальном давлении. У людей с гипертонией или другими сердечно-сосудистыми заболеваниями могут наблюдаться колебания артериального давления.

У людей с гипертонией или другими сердечно-сосудистыми заболеваниями могут наблюдаться колебания артериального давления. Головные боли и мигрени. Некоторые смогут ощущать повышение частоты головных болей и мигреней во время магнитных бурь.

Некоторые смогут ощущать повышение частоты головных болей и мигреней во время магнитных бурь. Проблемы со сном. Изменения в магнитном поле могут влиять на качество сна, вызывая бессонницу или беспокойство.

Изменения в магнитном поле могут влиять на качество сна, вызывая бессонницу или беспокойство. Перепады эмоционального состояния. Во время сильных геоштормов нередко может наблюдаться ухудшение настроения, повышенная тревожность или раздражительность.

Во время сильных геоштормов нередко может наблюдаться ухудшение настроения, повышенная тревожность или раздражительность. Обострение хронических заболеваний. У людей с хроническими заболеваниями, такими как астма или артрит, могут возникать обострения в период сильных магнитных бурь.

Магнитные бури могут негативно влиять на работу сердца и сосудов, повышая риск обострения гипертонии, аритмии и инфаркта. Подобные затяжные и мощные геоштормы также способны усиливать головные боли, вызывать мигрень и ухудшать психоэмоциональное состояние людей, находящихся в группе риска. Медицинский журналист Андрей Горяничев

Как рассказывает медицинский журналист и эксперт Андрей Горяничев, во время магнитных бурь для всех категорий людей в группе риска важно соблюдать режим, не переутомляться, следить за давлением, принимать необходимые лекарства. А при ухудшении самочувствия обязательно обратиться к врачу и не ждать, когда пройдёт "само".

Как пережить сильную магнитную бурю уровня G3 с 29 июля: советы врачей

Сильная магнитная буря уровня Kp 7 вечером 30 июля 2024 года: что нельзя делать во время затяжного геошторма. Фото © Kandinsky 3.1

Ограничьте физическую активность. Во время магнитной бури с 29 по 31 июля 2024 года старайтесь избегать чрезмерных нагрузок, которые могут ещё больше истощить организм. Соблюдайте режим сна и отдыха. Постарайтесь больше времени проводить в спокойной обстановке, высыпаться. Это поможет вашему организму. Следите за артериальным давлением. Магнитные бури, особенно мощные, как та, что ждёт нас уже 30 июля, могут вызывать колебания артериального давления. Поэтому регулярно измеряйте его и при необходимости принимайте лекарства. Ограничьте стрессовые ситуации. Во время геошторма с 29 по 31 июля 2024 года старайтесь избегать конфликтов, напряжённых ситуаций, которые могут ухудшить самочувствие. Откажитесь от вредных привычек. Курение, употребление алкоголя снижают устойчивость организма к магнитным бурям. Следите за прогнозом магнитных бурь и слушайте рекомендации специалистов. Не игнорируйте ухудшение симптомов. Если станет хуже — обратитесь к врачу. Специалист поможет определить, связано ли недомогание с геомагнитной активностью, и назначит соответствующее лечение.

Во время сильной магнитной бури, ожидаемой с 29 по 31 июля 2024 года, старайтесь также не находиться на открытом воздухе длительное время. Повышенная солнечная активность во время геоштормов увеличивает риск ухудшения состояния. Медицинский журналист Андрей Горяничев

Ранее Life.ru рассказывал, что происходит с организмом метеозависимых людей во время длительного геошторма. Ожидаемая уже вечером 29 июля магнитная буря будет сильной и продлится до среды, 31 июля. Поэтому важно знать о мерах предосторожности.

Авторы Елизавета Терешкова