Ночью 26 июля Землю накроет магнитная буря мощностью Kp 5: Как пережить очередной геошторм
Хотели после трудовой недели насладиться спокойными выходными? Кажется, не у всех это получится, потому что уже сегодня вечером, в пятницу, 26 июля, на Землю обрушится очередная магнитная буря. Life.ru рассказывает, сколько продлится геошторм и когда будет пик.
Сколько продлится магнитная буря 26 и 27 июля и какой мощности будет геошторм? Обложка © Kandinsky 3.1
Когда на Солнце происходят всплески активности, например вспышки или выбросы корональной массы, они отправляют в космос заряженные частицы. Эти частицы, достигая Земли, взаимодействуют с магнитным полем планеты, вызывая магнитные бури. Но иногда геоштормы могут быть вызваны внутренними процессами в магнитной сфере Земли, связанными с перестройкой токовых систем и накоплением энергии в ней. Такие внутренние возмущения также могут приводить к магнитным бурям.
Магнитная буря 26 и 27 июля 2024 года
Уже сегодня вечером, в пятницу, 26 июля, метеозависимые люди могут почувствовать себя неважно и начать жаловаться на головокружение, тошноту, перепады настроения. Всему виной надвигающая магнитная буря, стремительно приближающаяся к Земле.
Ночью 26 июля 2024 года Землю накроет магнитная буря мощностью Kp 5. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
По данным учёных из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, на нас надвигается шторм мощностью Kp 5, пик которого придётся на ночное время — с 12 ночи и до 6 утра. Пусть буря ожидается и не самая сильная, какая только может быть, но и такие магнитные возмущения уже окажутся ощутимыми для многих метеозависимых людей.
И хотя учёные надеялись и обещали, что этот месяц должен быть куда более спокойным, но, увы, сначала с 18-го по 23 июля по планете прокатился целый парад магнитных бурь, а потом 24 июля, в среду, был ещё один геошторм мощностью Kp 6.
Что происходит со здоровьем во время магнитных бурь
Кто может ощутить на себе последствия магнитной бури 26 и 27 июля 2024 года? Инфографика © Life.ru
Магнитные бури могут оказывать комплексное негативное воздействие на организм человека, особенно на людей, страдающих хроническими заболеваниями. В первую очередь магнитные колебания влияют на нервную систему: могут вызывать головные боли, бессонницу, раздражительность, ухудшение концентрации внимания. Также они воздействуют на эмоциональное состояние людей, провоцируя стресс, депрессию, тревожность. А что происходит с организмом человека, если магнитные бури идут одна за другой?
Как рассказала Life.ru невролог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская, при длительном контакте с магнитным полем у человека нарушается биоэлектрическая активность головного мозга, возникает дезорганизация базового ритма.
Это даже видно на электроэнцефалограмме. Человек может чувствовать недомогание — как при черепно-мозговой травме или после переутомления: снижается чёткость зрения, возникает головокружение, ощущение тумана в голове, появляются сонливость, вялость, слабость, снижается концентрация внимания. Человек в этот период хуже переносит физические нагрузки.
Геомагнитная буря, со слов эксперта, способна повышать чувствительность к внешним стимулам, из-за чего человек более чутко реагирует на боль и в целом становится более чувствительным, чем обычно. И вот как ещё способна отражаться на организме.
- Влияние на сердечно-сосудистую систему. Магнитная буря 26 и 27 июля 2024 года может провоцировать скачки артериального давления, нарушение сердечного ритма, ухудшение кровоснабжения. Это способно привести к обострению хронических заболеваний, таких как гипертония, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда.
- Влияние на опорно-двигательный аппарат. Геошторм усиливает боли в суставах и мышцах у людей с хроническими заболеваниями, например артритом или артрозом.
- Влияние на иммунную систему. Магнитные бури могут снижать общую сопротивляемость организма, ослабляя иммунитет. Это повышает риск развития различных инфекционных заболеваний.
- Влияние на эндокринную систему. Магнитные возмущения в ночь на 27 июля также способны вызывать гормональные сбои, нарушения в работе щитовидной железы, надпочечников.
Как защитить организм в магнитную бурю
Во время магнитной бури 26 и 27 июля врачи рекомендуют придерживаться определённых мер предосторожности и поведения, а также питания. Стараться больше отдыхать, избегать физических и эмоциональных нагрузок и больше спать. Пить больше жидкости, так как вода, травяные чаи и соки помогают организму лучше справляться со стрессом. Но не злоупотреблять в жару кофе и другими напитками, влияющими на сердце!
Чувствительным людям в такие дни лучше избегать стрессов и переутомления, внимательно следить за своим состоянием и выполнять рекомендации лечащего врача. Облегчить признаки недомогания помогут прогулки на свежем воздухе, душ комфортной температуры, лёгкий массаж головы.
Также во время магнитной бури вечером и ночью 26 июля следует ограничить использование электронных устройств и меньше времени проводить за компьютером, телефоном, телевизором.
Магнитная буря в ночь на 27 июля: Что категорически нельзя делать
Магнитная буря в ночь на 27 июля 2024 года: что нельзя делать во время геошторма. Фото © Freepik
Вот основные вещи, которые категорически нельзя делать во время магнитной бури 26 июля 2024 года. Соблюдение этих рекомендаций позволит максимально снизить негативное влияние геошторма в ночь на 27 июля на организм человека.
- Не перенапрягаться физически и эмоционально. Избегать тяжёлых физических нагрузок, стрессовых ситуаций.
- Не употреблять спиртное и не курить: алкоголь и табак ослабляют организм и снижают его устойчивость к магнитной буре.
- Не принимать важных решений. Во время магнитных бурь нарушается способность к концентрации, логическому мышлению. Важные решения лучше отложить на более благоприятное время.
- Не пользоваться активно электронными устройствами.
- Не заниматься самолечением! При ухудшении самочувствия во время магнитной бури 26 июля лучше обратиться к врачу. Самостоятельный приём лекарств может нанести вред.
Ранее Life.ru уже рассказывал, что во время магнитных бурь многие могут чувствовать недомогание и даже серьёзное ухудшение самочувствия. Чтобы обезопасить себя и минимизировать влияние магнитной бури на организм, а также избежать головных болей, бессонницы и тахикардии, нужно меньше нервничать.