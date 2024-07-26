Ночью 26 июля Землю накроет магнитная буря мощностью Kp 5: Как пережить очередной геошторм

Когда на Солнце происходят всплески активности, например вспышки или выбросы корональной массы, они отправляют в космос заряженные частицы. Эти частицы, достигая Земли, взаимодействуют с магнитным полем планеты, вызывая магнитные бури. Но иногда геоштормы могут быть вызваны внутренними процессами в магнитной сфере Земли, связанными с перестройкой токовых систем и накоплением энергии в ней. Такие внутренние возмущения также могут приводить к магнитным бурям.

Магнитная буря 26 и 27 июля 2024 года

Уже сегодня вечером, в пятницу, 26 июля, метеозависимые люди могут почувствовать себя неважно и начать жаловаться на головокружение, тошноту, перепады настроения. Всему виной надвигающая магнитная буря, стремительно приближающаяся к Земле.

Ночью 26 июля 2024 года Землю накроет магнитная буря мощностью Kp 5. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

По данным учёных из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, на нас надвигается шторм мощностью Kp 5, пик которого придётся на ночное время — с 12 ночи и до 6 утра. Пусть буря ожидается и не самая сильная, какая только может быть, но и такие магнитные возмущения уже окажутся ощутимыми для многих метеозависимых людей.

И хотя учёные надеялись и обещали, что этот месяц должен быть куда более спокойным, но, увы, сначала с 18-го по 23 июля по планете прокатился целый парад магнитных бурь, а потом 24 июля, в среду, был ещё один геошторм мощностью Kp 6.

Что происходит со здоровьем во время магнитных бурь

Кто может ощутить на себе последствия магнитной бури 26 и 27 июля 2024 года? Инфографика © Life.ru

Магнитные бури могут оказывать комплексное негативное воздействие на организм человека, особенно на людей, страдающих хроническими заболеваниями. В первую очередь магнитные колебания влияют на нервную систему: могут вызывать головные боли, бессонницу, раздражительность, ухудшение концентрации внимания. Также они воздействуют на эмоциональное состояние людей, провоцируя стресс, депрессию, тревожность. А что происходит с организмом человека, если магнитные бури идут одна за другой?

Как рассказала Life.ru невролог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская, при длительном контакте с магнитным полем у человека нарушается биоэлектрическая активность головного мозга, возникает дезорганизация базового ритма.

Это даже видно на электроэнцефалограмме. Человек может чувствовать недомогание — как при черепно-мозговой травме или после переутомления: снижается чёткость зрения, возникает головокружение, ощущение тумана в голове, появляются сонливость, вялость, слабость, снижается концентрация внимания. Человек в этот период хуже переносит физические нагрузки. Екатерина Демьяновская Невролог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Геомагнитная буря, со слов эксперта, способна повышать чувствительность к внешним стимулам, из-за чего человек более чутко реагирует на боль и в целом становится более чувствительным, чем обычно. И вот как ещё способна отражаться на организме.

Влияние на сердечно-сосудистую систему. Магнитная буря 26 и 27 июля 2024 года может провоцировать скачки артериального давления, нарушение сердечного ритма, ухудшение кровоснабжения. Это способно привести к обострению хронических заболеваний, таких как гипертония, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда.

Магнитная буря 26 и 27 июля 2024 года может провоцировать скачки артериального давления, нарушение сердечного ритма, ухудшение кровоснабжения. Это способно привести к обострению хронических заболеваний, таких как гипертония, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда. Влияние на опорно-двигательный аппарат. Геошторм усиливает боли в суставах и мышцах у людей с хроническими заболеваниями, например артритом или артрозом.

Геошторм усиливает боли в суставах и мышцах у людей с хроническими заболеваниями, например артритом или артрозом. Влияние на иммунную систему. Магнитные бури могут снижать общую сопротивляемость организма, ослабляя иммунитет. Это повышает риск развития различных инфекционных заболеваний.

Магнитные бури могут снижать общую сопротивляемость организма, ослабляя иммунитет. Это повышает риск развития различных инфекционных заболеваний. Влияние на эндокринную систему. Магнитные возмущения в ночь на 27 июля также способны вызывать гормональные сбои, нарушения в работе щитовидной железы, надпочечников.

Как защитить организм в магнитную бурю

Во время магнитной бури 26 и 27 июля врачи рекомендуют придерживаться определённых мер предосторожности и поведения, а также питания. Стараться больше отдыхать, избегать физических и эмоциональных нагрузок и больше спать. Пить больше жидкости, так как вода, травяные чаи и соки помогают организму лучше справляться со стрессом. Но не злоупотреблять в жару кофе и другими напитками, влияющими на сердце!

Чувствительным людям в такие дни лучше избегать стрессов и переутомления, внимательно следить за своим состоянием и выполнять рекомендации лечащего врача. Облегчить признаки недомогания помогут прогулки на свежем воздухе, душ комфортной температуры, лёгкий массаж головы. Екатерина Демьяновская Невролог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Также во время магнитной бури вечером и ночью 26 июля следует ограничить использование электронных устройств и меньше времени проводить за компьютером, телефоном, телевизором.

Магнитная буря в ночь на 27 июля: Что категорически нельзя делать

Магнитная буря в ночь на 27 июля 2024 года: что нельзя делать во время геошторма. Фото © Freepik

Вот основные вещи, которые категорически нельзя делать во время магнитной бури 26 июля 2024 года. Соблюдение этих рекомендаций позволит максимально снизить негативное влияние геошторма в ночь на 27 июля на организм человека. Не перенапрягаться физически и эмоционально. Избегать тяжёлых физических нагрузок, стрессовых ситуаций. Не употреблять спиртное и не курить: алкоголь и табак ослабляют организм и снижают его устойчивость к магнитной буре. Не принимать важных решений. Во время магнитных бурь нарушается способность к концентрации, логическому мышлению. Важные решения лучше отложить на более благоприятное время. Не пользоваться активно электронными устройствами. Не заниматься самолечением! При ухудшении самочувствия во время магнитной бури 26 июля лучше обратиться к врачу. Самостоятельный приём лекарств может нанести вред.