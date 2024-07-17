Поберегите сердце! Топ-5 напитков, которые смертельно опасно пить в жару

Когда что дома, что на улице стабильно +30, так и хочется угоститься вкусным прохладительным напитком. Однако ваши любимые айс-латте и мохито — не самые лучшие варианты. Точнее, они несут смертельную опасность, так как негативно влияют не только на нервную систему, но и на сердце, и на мозг. В жару, если вы забыли, наш организм и так работает активнее обычного, а этими напитками вы подвергаете его испытаниям сродни подготовки космонавтов. Какие напитки противопоказано пить в жаркую погоду, как сейчас в Москве?

Пакетированные соки

Чем опасны соки из магазина и почему их лучше не пить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Baevskiy Dmitry

Пакетированные соки обычно содержат консерванты и добавки, которые могут привести к обезвоживанию организма в жару. Кроме того, пить холодные жидкости при высокой температуре неправильно — это стресс для организма. Вместо желаемого охлаждения вы только взбудоражите его и заставите сердце активнее качать кровь, как итог будете нагреваться сильнее. Поэтому лучше воздержаться от употребления холодных соков и сделать выбор в пользу травяного тёплого чая.

Кофе

Почему нельзя пить кофе в жару. Фото © Freepik / prostooleh

Казалось бы, может ли что-то плохое случиться, если в жару заказать кофе со льдом или айс-латте? Увы, но таким выбором напитка вы рискуете испытать своё сердце на прочность. Кофеин — это один из самых сильных диуретиков, уже после одной-двух чашечек кофе он способен обезводить организм. В сочетании с жарой это определённо усилит риск дегидратации. Пить кофе в зной опасно из-за стимулирующего эффекта кофеина на организм — вырабатывается больше тепла, сердце работает активнее, человеку становится ещё жарче и тяжелее. Поэтому важно быть осторожным с потреблением кофе в жаркую погоду, а лучше вообще от этого воздержаться.

Энергетические напитки

Энергетические напитки и жара: какие последствия для организма и почему это опасно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Monkey Business Images

Сладкие энергетические напитки с кофеином и таурином могут вызвать перенасыщение сахаром. Но это не единственный минус. Все уже давно знают, что в таких "лакомствах" содержится множество добавок и консервантов, которые не рекомендуется употреблять в больших количествах не только в условиях жары, а вообще. Самое опасное, что излишняя стимуляция сердца кофеином из энергетических напитков в сочетании с жарой может усилить дегидратацию и повысить риск теплового удара. А с ним можно и в больничку попасть.

Газированные алкогольные коктейли

Почему в жару смертельно опасно пить алкоголь и газировку? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ash Pollard

Алкогольные напитки могут привести к обезвоживанию, поскольку они являются такими же диуретиками, усиливающими процесс выведения жидкости из организма, как и кофе, если не большими. Во-вторых, газированные напитки также могут усугубить обезвоживание из-за их способности вызывать чувство жажды и стимулировать выведение жидкости. Потому комбо из газировки и алкоголя — это прямой путь устроить своему сердцу марафон на 50 километров без перерыва. Как думаете, какой процент людей сможет выдержать такую нагрузку?

Сладкая газировка

Газированные напитки: вред и влияние на организм в жару. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Во-первых, как и все предыдущие напитки в нашем антитопе, сладкая газировка в силах усилить дегидратацию организма из-за её диуретического действия. В жару организм и так теряет больше жидкости через пот, и употребление газированных напитков может усилить этот процесс.

Во-вторых, такие напитки содержат много сахара. Употребление в жару газированных напитков приведёт к резкому повышению уровня глюкозы в крови. В сочетании с жарой это может вызвать перегрев организма и увеличить риск теплового удара.