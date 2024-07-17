Кардиолог выделила 5 самых опасных признаков проблем с сердцем

Сердце — один из главных органов в организме человека, который выполняет "насосную" функцию. Но многие не обращают внимания на тревожные признаки, которые могут указывать на сбои в сердце. Понимание того, как распознать эти симптомы и когда обратиться к врачу, может спасти жизнь. Об этом рассказала кардиолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Диана Деревянкина в беседе с Life.ru.

К наиболее характерным симптомам врач отнесла следующие.

Боли в груди. Самым распространённым симптомом при заболевании сердца является боль или дискомфорт в груди. По характеру она может быть острой, жгучей или давящей, усиливаться при физической нагрузке или стрессе, а также распространяться на левую руку, шею, челюсть или спину.

Обычно прекращается такое неприятное состояние в течение 1–2 минут после снижения воздействия стресса Диана Деревянкина Кардиолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем

Одышка. Второе место занимает одышка. Она обычно появляется при физической нагрузке или в момент покоя. Такой признак может указывать на проблемы с сердцем. Появление симптома связано с тем, что сердцу не удаётся эффективно перекачивать кровь по сосудам организма из-за нарушений в его работе. Также человек может почувствовать слабость и головокружение.

Учащённое сердцебиение. Данный симптом может появиться из-за нескольких физиологических причин: стресса, тревоги, волнения, физической нагрузки — или при приёме определённых лекарств. Учащённое сердцебиение обычно сопровождается звоном в ушах, пульсацией в шее или груди, тошнотой, чувством "пауз/замирания", эпизодами кратковременной потери сознания. Всё это может указывать на нарушение ритма сердца, говорит кардиолог.

Частые головокружения. Головокружения — признак атеросклероза сосудов шеи (отложение повышенного холестерина в стенку сосуда) или нарушения работы клапанов сердца. Такой симптом обычно затрудняет движение крови по сосудам.

Отёки. Из-за снижения насосной функции сердца в организме может возникнуть задержка жидкости, которая в дальнейшем приведёт к образованию отёков. Это особенно заметно в области стоп, голеней. Сердечные отёки медленно рассасываются (чаще всего на фоне медикаментозной терапии), распространяются снизу вверх, а также симметричны на обеих ногах.

Если у вас есть подозрения на проблемы с сердцем и вы испытываете хотя бы один из вышеописанных симптомов, необходимо немедленно обратиться к врачу. Только квалифицированный специалист сможет провести диагностику, определить причину симптомов и назначить соответствующее лечение Диана Деревянкина Кардиолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем