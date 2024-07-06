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6 июля, 04:19

Активность, релакс и диета: Названы три постулата здорового сердца

Мастер спорта Андреева: Стресс провоцирует преждевременное старение сердца

Образ жизни оказывает непосредственное влияние на здоровье сердечной мышцы, которая рискует преждевременно постареть из-за низкой физической активности, неправильного питания и частого стресса. Помочь органу в его работе не сложно, уверена мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике Валерия Андреева. Для этого достаточно вспомнить об упражнениях, закалить психику и наполнить рацион полезной пищей, рассказала она "Газете.ru".

Легкоатлетка напомнила, что лучше всего сердце тренируют физические нагрузки. Даже лёгкие домашние тренировки помогут поддержать здоровье органа, главное — делать их регулярно. Приумножить результат позволит здоровая диета. Рацион из овощей и фруктов Андреева советует дополнять рыбой — она снизит частоту сокращений.

"Расслабьтесь. Стресс вызывает выброс в кровь гормонов, таких как адреналин и кортизол, что может повысить частоту сердечных сокращений. Поэтому медитация и йога, например, помогут снизить уровень стресса. В долгосрочной перспективе они также могут снизить частоту сердечных сокращений в состоянии покоя", — озвучила третий совет мастер спорта.

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Облегчить сердечной мышце работу могут и дыхательные практики, которые позволяют регулировать уровень кислорода в крови. А закрепить успех удастся при помощи средиземноморской диеты, снижающей риск заболеваний сердца и сосудов на 10%.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Илья Пушкарев
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