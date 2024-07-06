Активность, релакс и диета: Названы три постулата здорового сердца

Образ жизни оказывает непосредственное влияние на здоровье сердечной мышцы, которая рискует преждевременно постареть из-за низкой физической активности, неправильного питания и частого стресса. Помочь органу в его работе не сложно, уверена мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике Валерия Андреева. Для этого достаточно вспомнить об упражнениях, закалить психику и наполнить рацион полезной пищей, рассказала она "Газете.ru".

Легкоатлетка напомнила, что лучше всего сердце тренируют физические нагрузки. Даже лёгкие домашние тренировки помогут поддержать здоровье органа, главное — делать их регулярно. Приумножить результат позволит здоровая диета. Рацион из овощей и фруктов Андреева советует дополнять рыбой — она снизит частоту сокращений.