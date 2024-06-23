Кардиолог назвала чудо-диету, снижающую риск инфаркта на 10% Врач Саламатина заявила, что средиземноморская диета помогает работе сердца 23 июня, 09:28 Средиземноморская диета помогает работе сердца. Обложка © freepik

Средиземноморская диета помогает в профилактике болезней сердца и сосудов. Об этом "Газете.ru" рассказала врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике клиники инфекционных заболеваний "Центрплюс" ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина.

Такая диета основана на большом потреблении фруктов, орехов, овощей, бобовых, цельнозерновых продуктов, рыбы и оливкового масла. При этом есть ограничения на алкоголь, красное мясо, молоко и продукты, насыщенные жирными кислотами. Подобный рацион питания снижает риски атеросклероза на 28%, а также помогает работе сердца.

"Известно, что приверженность средиземноморской диете связана не только с сокращением риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от них на 10%, но и со снижением смертности от всех причин на 8%", — поделилась врач.

Ранее Life.ru писал, что популярная в Интернете "черешневая" диета не работает. Голодание с использованием любого одного продукта только усиливает аппетит и способствует перееданию в последующие дни.

Авторы Татьяна Миссуми