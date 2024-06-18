Диета с подвохом: "Черешневые" разгрузочные дни могут сыграть злую шутку Диетолог Круглова: Похудеть на одной черешне не получится 18 июня, 08:41 Похудеть на одной черешне не получится. Обложка © Freepik.com / racool-studio

Популярная в Интернете "черешневая" диета не работает, объяснила диетолог Наталья Круглова в интервью радио Sputnik. Она подчеркнула, что голодание с использованием любого одного продукта только усиливает аппетит и способствует перееданию в последующие дни.

"Если устроить такой разгрузочный день, то человек может чувствовать сильный голод, поскольку черешня не насыщает на длительное время. Человек будет лишён белковых продуктов, которые как раз таки дают насыщение и необходимы для поддержания мышечной ткани в организме", — поясняет эксперт.

При этом насладиться сезонной ягодой всё же стоит, но в рамках разумного. Человеку, не страдающему заболеваниями пищеварительного тракта, нарушением углеводного обмена или индивидуальной непереносимостью черешни, можно употреблять до 400 граммов в день.

"В черешне есть витамин C, калий, пищевые волокна, в некотором количестве содержится и витамин А. Её калорийность — около 50–60 ккал на 100 граммов продукта, поэтому порядка 300–400 граммов черешни в день вполне вписываются в рацион", — говорит диетолог.

А ранее певица Лолита, напротив, отказалась от черешни, чтобы похудеть к Премии Муз-ТВ. Ради обтягивающего мини-платья она перестала есть любимую ягоду и некоторые жирные продукты.

Авторы Мария Скворцова