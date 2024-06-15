Названо 2 диеты, защищающие от диабета и рака Врач Муфтахетдинова заявила, что овощи и морепродукты спасают при воспалениях 15 июня, 19:12 Средиземноморская диета снижает воспаление в организме. Обложка © Freepik / marinabakush

Человек рискует столкнуться с диабетом, опухолью, деменцией, инсультом или инфарктом, если в организме развивается системное воспаление. Избежать проблем помогут средиземноморская диета и диета DASH. Об этом "Газете.ru" рассказала врач-терапевт сети "Клиника Фомина" в Уфе Айгуль Муфтахетдинова.

"Средиземноморская диета и диета DASH богаты продуктами, которые борются с воспалением. К ним относятся фрукты, овощи, цельнозерновые продукты с высоким содержанием клетчатки, бобовые, мононенасыщенные жиры (авокадо, оливковое масло, орехи), полиненасыщенные жиры (грецкие орехи, семена льна, семена чиа) и морепродукты: лосось, сельдь, сардины, скумбрия", — объяснила она.

Также благотворно повлияют на здоровье чай, кофе, тёмный шоколад, куркума и имбирь, продолжила медик. Она предупредила, что следует избегать опасных продуктов, которые способны спровоцировать воспаление. В частности, это сладости, колбаса, бекон, жирные молочные блюда, алкоголь.

Муфтахетдинова отметила, что системное воспаление отличается от обычного своими масштабами, так как при нём ухудшается работа сразу нескольких органов. Помимо неправильного питания его вызывают стрессы, курение, наследственность и аутоиммунные болезни. Если не бороться с таким воспалением, можно заработать диабет, проблемы с сердцем и сосудами, а также рак или болезнь Альцгеймера, заметила доктор.

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Авторы Татьяна Миссуми