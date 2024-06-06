Диетолог раскрыла тайну похудения Ларисы Долиной на 20 кг и посоветовала ей сменить диету

Певица Лариса Долина за год жёсткой диеты скинула около 20 килограммов. Полезно ли это и легко ли удержать низкий вес, рассказала диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

"Хочу отметить, что, несмотря на то что цифра смотрится очень внушительно, если разбить её на всё время, пока певица шла к своей цели, это не катастрофическая потеря, и я думаю, что в течение года всё же было планомерное снижение веса, и организм успел адаптироваться к изменениям", — отметила специалист в беседе с порталом "Страсти".

68-летняя певица ранее отмечала, что жила в жёстких ограничениях в питании, запрещая себе большинство привычных продуктов. Долина даже отказалась от фруктов и чая в своём рационе. По словам Лазуренко, во фруктах действительно много быстрых углеводов, однако также они богаты витаминами и клетчаткой. В чае же, пояснила эксперт, ничего плохого нет, в отличие от сопутствующего сладкого. Диетолог добавила, что чем больше запретов, тем сильнее человеческий мозг хочет сорваться. Поэтому жить в условиях постоянных ограничений очень сложно.

"Подводя итог, я бы рекомендовала обладательнице самого мощного джазового вокала в стране уделить внимание долгосрочной перспективе в работе со своим организмом. И для того, чтобы оставаться такой же потрясающе ухоженной, стройной и здоровой, выбирать более разумную и понятную систему питания", — завершила Лазуренко.