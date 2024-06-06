"Теперь я красотка!": Похудевшая Семенович похвасталась фигуркой в купальнике

Всеми любимая звезда эстрады и кино Семенович решила взбудоражить Интернет и показать свою новую фигуру. В соцсетях певица выложила видео с достижениями: на нём Анна гордо красуется в чёрном купальнике и розовом халате. Не упустила артистка случая и похвастаться: "Уходит животик. Посмотрите, как прорисовывается пресс. В общем, я красотка!"

Похудевшая Семенович показала новую фигуру. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ann_semenovich

Анна, которой уже 46 лет, оказалась не только талантливой певицей, но и мастерицей по борьбе с лишними килограммами. Скинув пять кило, она, видимо, решила, что теперь ей и горы по плечу. Семенович сразу призналась, что хочет ещё минус 3–4 килограмма. В общем, оставила себе место для дальнейших подвигов.

Анна Семенович похудела и отказалась от фотошопа. Фото © VK / Анна Семенович

В апреле этого года Семенович откровенно поделилась, что принимала "модный препарат" для похудения. Оказывается, звезда баловалась лекарством для диабетиков. Ну а что? Красота требует жертв! Правда, потом препарат сняли с продажи, но Анну такие мелочи не остановили. Она продолжила свой путь к идеальному прессу, невзирая на побочные эффекты. Теперь Анна Семенович решила бросить вызов фотошопу и показать свою настоящую красоту. Смелое решение, правда? Её поклонники в восторге. Да и как тут не восхищаться? Женщина решила не только скинуть вес, но и продемонстрировать миру свою новую фигуру без всяких там фильтров и ретуши.

Как Анна Семенович сбросила пять килограммов. Фото © VK / Анна Семенович