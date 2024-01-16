Главный колхоз страны: 7 звёзд пытаются быть стильными, но на деле выглядят ужасно

Они зарабатывают в разы больше обычных трудяг, у них есть доступ к лучшим дизайнерам и стилистам, но… Всё равно одеваются так, будто пришли на деревенскую дискотеку. Кто именно из российского шоу-бизнеса не дружит со стилем, в материале ниже.

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова: Роскошный образ жизни, но без стиля. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / samoylovaoxana, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Блогерша, которая привыкла демонстрировать роскошный образ жизни на публике. А вот её стиль, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Большинство нарядов Оксаны неуместно откровенные, а к способностям девушки сочетать цвета и фактуры вообще есть большие вопросы. Провинциальный вкус не выветрился даже миллионами, которые она зарабатывает на личном блоге.

Лариса Долина

Лариса Долина: Без комплексов и вкуса. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко, Яна Яворская, Вячеслав Прокофьев

Певицу можно любить и боготворить по целому списку причин, но чувства стиля в нём совершенно точно нет. Женщина, очевидно, без комплексов и транслирует это в огромном количестве своих нарядов. Возраст её пыл не только не усмиряет, а скорее наоборот, распыляет. Вот бы ещё к этой уверенности в себе шёл стилист, направляющий энергию и деньги Ларисы Долиной в правильное русло.

Татьяна Михалкова

Татьяна Михалкова и её "стиль капусты". Фото © ТАСС / Юрий Самолыго, Вячеслав Прокофьев, © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Несмотря на своё модельное прошлое и работу в фешен-индустрии, вкус Татьяны… Тут, наверное, лучше обойтись без комментариев. Эти многослойные наряды в "стиле капусты" и излишние детали говорят сами за себя.

Бьянка

Откровенные наряды Бьянки без элегантности. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © VK / Татьяна Липницкая

Королева русского народного R'n'B Бьянка просто одержима откровенными нарядами. Оголить пятую точку — это для неё уже база. Вот только на элегантные решения такие фокусы вовсе не похоже. Большинство сценических костюмов артистки выглядят вульгарно, не оставляя фанатам никакого простора для воображения.

Анна Семенович

Анна Семенович: формы в центре внимания, стиль в тени. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, Анна Салынская

Всем известно про пышные формы Семенович. Это уже своеобразный бренд. Певица всяческими способами подчёркивает их с помощью одежды. Но, сместив внимание на силуэт, Анна совершенно забывает обо всём остальном. В итоге цель достигнута — внимание девушка к себе привлекает, но какой ценой? В большинстве случаев образы получаются крайне безвкусные.

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова: балет и нелепые образы. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Вадим Тараканов, Сергей Виноградов

Балерина также любит глубокое декольте, но в последние годы этим приёмом Волочкова не ограничивается. Кожаное боди, ботфорты — чаще всего её образы выглядят нелепо. Хотя, конечно, сама артистка уверена, что она — икона стиля. Найдутся ли люди, которые с этим согласны? Конечно. Стоит ли им доверять? Едва ли. Интересно, а что думает про наряды Насти Джигурда, с которым из-за "хоум-видео" прима недавно разругалась и потом также быстро помирилась.

Наташа Королёва

Наташа Королёва: Смелость... Носить такую безвкусицу. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / koroleva__star, © ТАСС / Артём Геодакян, Елизавета Клементьева

В своё время Королёва была одной их тех артисток, которые начинали продвигать идею, что на сцене можно надеть и что-то пооткровеннее. Певица всегда стремилась быть смелой и вызывающей, что, ожидаемо, повлияло на её выбор одежды. Но, как мы уже выяснили, демонстрация форм не в состоянии спасти ни один плохой образ.