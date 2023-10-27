Сексолог объяснила любовь Долиной и Успенской к вызывающим нарядам, несмотря на пенсионный возраст

Певицы Лариса Долина и Любовь Успенская нередко сталкиваются с критикой относительно своих нарядов. Многих не только поклонников, но и стилистов не устраивает, что артистки, которым уже под 70 лет, до сих пор носят короткие юбки. Однако сексолог Зина Гарт не видит ничего плохого в том, что эти певицы предпочитают нескромные образы.

По мнению эксперта, и Долина, и Успенская в молодости были настоящими секс-бомбами и с возрастом их энергия никуда не пропала. При этом их сексуальность совсем не зависит от наличия партнёра, они её поддерживают исключительно благодаря харизме. Сегодня обе артистки по-прежнему восхищают и даже вызывают сексуальные фантазии у некоторых мужчин, а также вдохновляют женщин-ровесниц следить за собой.

69-летняя Любовь Успенская. Фото © VK / uspenskaya_official

"Обе женщины несколько десятилетий подряд являлись центром внимания миллионов людей, ловя восхищённые взгляды мужчин и женщин, конечно, они будут желать продлить это чувство. Я со своей стороны могу только восхищаться их упорством и целеустремлённостью", — сказала Гарт в интервью порталу "Страсти".

68-летняя Лариса Долина. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / larisa.dolina.official