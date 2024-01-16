7 знаменитостей с откровенно странной внешностью, которых почему-то все любят
Эти ребята на лицо далеки от общепринятых стандартов красоты, что, впрочем, их нисколько не огорчает и не мешает считаться любимчиками многомиллионной публики. Кто же такой особенный среди звёзд?
Зачастую бывает так, что звёздами становятся невероятно привлекательные люди, которых сложно не полюбить. Вспомнить только Райана Гослинга или Шакиру. Но что делать, если человек талантлив, но внешность у него, мягко говоря, на любителя? А мы вам ответим — действовать и развиваться. Банальная мысль, но любят не только за идеальные пропорции лица и потрясающую фигуру, помните об этом.
1. Микки Рурк
Актёр Микки Рурк прекрасен, несмотря на необычную внешность. Фото © Getty Images / Gregg DeGuire / WireImage
Номинант на "Оскар" и профессиональный боксёр, 71-летний Микки Рурк когда-то был невероятно привлекательным, особенно в 80-е годы, когда вышел ряд фильмов с ним в главной роли. Собственно, в то время Микки играл в откровенных мелодрамах, всё было отлично, но он решил сделать перерыв в актёрской сфере и серьёзно занялся спортом, а иногда уходил в загулы и запои. Дурной образ жизни и поединки на ринге не прошли бесследно, его невероятной красоты лицо испортили чьи-то боксёрские перчатки. Пластические хирурги не исправили ситуацию, а даже, можно сказать, усугубили её. Недавно звезду признали одним из самых знаменитых фриков. Несмотря на то что Микки потерял былую привлекательность, сейчас он продолжает сниматься в кино: режиссёры охотно приглашают его на главные роли, а от поклонников нет отбоя. Ведь талант его вовсе никуда не делся. Как говорится, его не пропьёшь и не пробьёшь!
2. Олеся Железняк
Олеся Железняк некрасивая, но очень харизматичная российская актриса. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Звезда многих любимых зрителю проектов, в том числе знаменитых "Сватов". Железняк регулярно вносят в список самых некрасивых актрис России. Однако нужно признать, что, несмотря на явное отсутствие конвенциональной привлекательности, в её внешности есть определённая изюминка. А если брать вкупе с талантом и прекрасным чувством юмора актрисы, то нестандартная красота рассчитывается многими как преимущество. Вообще, сейчас есть тренд на внешность с шероховатостями, изъянами, небольшими щербинками, а не на прилизанные эталоны, от которых многих уже тошнит.
3. Майли Сайрус
Певица Майли Сайрус в корне изменила внешность, но приобрела ещё больше поклонников. Фото © Getty Images / Emma McIntyre
Американская певица и актриса Майли Сайрус в свои 31 выглядит в целом неплохо. Однако на контрасте с её давним образом Ханны Монтаны сейчас подросшие поклонники звезды находятся в некотором замешательстве от внешнего вида своего кумира. Когда сериал закончился, Майли смогла вздохнуть полной грудью и отречься от образа девочки-припевочки. Девушка сделала себе короткую стрижку, выбрила висок, начала активнее пользоваться косметикой, оголять части тела, в общем, пустилась во все тяжкие. Многие старые поклонники отворачивались от певицы, другие, наоборот, заново в неё влюблялись. К тому же после исполнения на сцене композиций в одних трусах к Майли примкнула более зрелая аудитория, и она оказалась довольно большой. Сейчас певица рьяно поддерживает феминистические взгляды. Так что к толпе фанаток добавились и девчонки с активной гражданской и социальной позицией.
4. Оззи Осборн
Музыкант Оззи Осборн не обладает красотой, но чем-то всех цепляет. Фото © Getty Images / Chiaki Nozu / WireImage
Это британский рокер, один из основателей и участник группы Black Sabbath, которая оказала значительное влияние на появление таких музыкальных стилей, как хард-рок и хеви-метал. Гроза летучих мышей всегда знал, как шокировать публику не только внешним видом, но и тем, что кидал всё подряд со сцены в своих поклонников: сырое мясо, лягушек, змей. Таким макаром Оззи стали считать одним из самых известных фриков. Его внешность этот статус подтверждала как нельзя лучше — в черноте образа звезды можно потеряться: волосы, подводка на глазах, маникюр, очки, юмор. Короче, дьявол во плоти. Несмотря на свои 75 лет и болезнь Паркинсона, Осборн продолжает удивлять поклонников различными изменениями в своей внешности.
5. Александр Баширов
Александр Баширов — актёр самых отвратительных и непривлекательных ролей, но очень талантливый. Фото © ТАСС / Юрий Белинский
Баширов снялся более чем в 160 фильмах, во многих из которых играл заключённых, маньяков и жутких негодяев. Несмотря на его непривлекательный внешний вид, актёр он неплохой и достаточно востребованный. Только вот из-за того, что Александру доставались роли отрицательных и пугающих, если не бесячих, героев, всеобщая антипатия к нему только усиливалась. Да, можно с уверенностью сказать, что, если среднестатистический человек встретит типа с внешностью Баширова в тёмном переулке, там только пятки сверкать будут. Однако кто-то же должен играть уголовников, бандитов и пьяниц… Свои роли он исполняет просто замечательно и смотрится в них достаточно гармонично. Кстати, вы вряд ли знали, но этот актёр мог бы с лёгкостью остаться в США, куда Александр уехал ещё в молодости с американской женой. Однако не сделал этого, так как не захотел искать счастья за границей и остался верен России.
6. Ума Турман
Звёзды со странной внешностью: Ума Турман — та, про которую говорят "на любителя". Фото © Getty Images / Corbis / Stephane Cardinale
Ума — американская актриса с нестандартной внешностью и крупными пропорциями: её рост более 180 см, а размер ноги — 42. Это та самая женщина, необычной красотой которой одни восхищаются, а другие не понимают, чем может зацепить эта посредственная натура. Уму часто включают то в списки самых уродливых артисток и дурнушек, то в топ знаменитостей с нетривиальной, но притягательной красотой. В народе про таких говорят: на любителя. Сейчас женщине 53, выглядит она гораздо моложе своих лет. К тому же величайший режиссёр Квентин Тарантино просто в восторге от Турман, в том числе от её крупных ступней, если вы понимаете, о чём мы….
7. Леди Гага
Леди Гага — одна из самых эпатажных знаменитостей современного Голливуда. Фото © Getty Images / Patrick Smith
Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, известная всем как Леди Гага, девушка весьма одарённая и неординарная. Пожалуй, её стоит назвать одной из самых эпатажных звёзд нашего времени. С уверенностью можно сказать, что к своим 37 годам она превратилась из обычного фрика в икону перформанса. Леди Гага завоевала любовь миллионов поклонников не только музыкальным репертуаром, но и поражающими воображение образами. Многие даже начали сравнивать звезду с Мэрилин Монро. Порой Леди Гага буквально шокировала публику, наряжаясь в провокационные платья, например из мяса, или делая суперяркий макияж. Но поклонников от этого меньше не становилось.
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Getty Images / Wireimage / Theo Wargo / Mick Hutson / Redferns, © ТАСС / Валерий Шарифулин