7 знаменитостей с откровенно странной внешностью, которых почему-то все любят

Зачастую бывает так, что звёздами становятся невероятно привлекательные люди, которых сложно не полюбить. Вспомнить только Райана Гослинга или Шакиру. Но что делать, если человек талантлив, но внешность у него, мягко говоря, на любителя? А мы вам ответим — действовать и развиваться. Банальная мысль, но любят не только за идеальные пропорции лица и потрясающую фигуру, помните об этом.

1. Микки Рурк

Актёр Микки Рурк прекрасен, несмотря на необычную внешность. Фото © Getty Images / Gregg DeGuire / WireImage

Номинант на "Оскар" и профессиональный боксёр, 71-летний Микки Рурк когда-то был невероятно привлекательным, особенно в 80-е годы, когда вышел ряд фильмов с ним в главной роли. Собственно, в то время Микки играл в откровенных мелодрамах, всё было отлично, но он решил сделать перерыв в актёрской сфере и серьёзно занялся спортом, а иногда уходил в загулы и запои. Дурной образ жизни и поединки на ринге не прошли бесследно, его невероятной красоты лицо испортили чьи-то боксёрские перчатки. Пластические хирурги не исправили ситуацию, а даже, можно сказать, усугубили её. Недавно звезду признали одним из самых знаменитых фриков. Несмотря на то что Микки потерял былую привлекательность, сейчас он продолжает сниматься в кино: режиссёры охотно приглашают его на главные роли, а от поклонников нет отбоя. Ведь талант его вовсе никуда не делся. Как говорится, его не пропьёшь и не пробьёшь!

2. Олеся Железняк

Олеся Железняк некрасивая, но очень харизматичная российская актриса. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Звезда многих любимых зрителю проектов, в том числе знаменитых "Сватов". Железняк регулярно вносят в список самых некрасивых актрис России. Однако нужно признать, что, несмотря на явное отсутствие конвенциональной привлекательности, в её внешности есть определённая изюминка. А если брать вкупе с талантом и прекрасным чувством юмора актрисы, то нестандартная красота рассчитывается многими как преимущество. Вообще, сейчас есть тренд на внешность с шероховатостями, изъянами, небольшими щербинками, а не на прилизанные эталоны, от которых многих уже тошнит.

3. Майли Сайрус

Певица Майли Сайрус в корне изменила внешность, но приобрела ещё больше поклонников. Фото © Getty Images / Emma McIntyre

Американская певица и актриса Майли Сайрус в свои 31 выглядит в целом неплохо. Однако на контрасте с её давним образом Ханны Монтаны сейчас подросшие поклонники звезды находятся в некотором замешательстве от внешнего вида своего кумира. Когда сериал закончился, Майли смогла вздохнуть полной грудью и отречься от образа девочки-припевочки. Девушка сделала себе короткую стрижку, выбрила висок, начала активнее пользоваться косметикой, оголять части тела, в общем, пустилась во все тяжкие. Многие старые поклонники отворачивались от певицы, другие, наоборот, заново в неё влюблялись. К тому же после исполнения на сцене композиций в одних трусах к Майли примкнула более зрелая аудитория, и она оказалась довольно большой. Сейчас певица рьяно поддерживает феминистические взгляды. Так что к толпе фанаток добавились и девчонки с активной гражданской и социальной позицией.

4. Оззи Осборн

Музыкант Оззи Осборн не обладает красотой, но чем-то всех цепляет. Фото © Getty Images / Chiaki Nozu / WireImage

Это британский рокер, один из основателей и участник группы Black Sabbath, которая оказала значительное влияние на появление таких музыкальных стилей, как хард-рок и хеви-метал. Гроза летучих мышей всегда знал, как шокировать публику не только внешним видом, но и тем, что кидал всё подряд со сцены в своих поклонников: сырое мясо, лягушек, змей. Таким макаром Оззи стали считать одним из самых известных фриков. Его внешность этот статус подтверждала как нельзя лучше — в черноте образа звезды можно потеряться: волосы, подводка на глазах, маникюр, очки, юмор. Короче, дьявол во плоти. Несмотря на свои 75 лет и болезнь Паркинсона, Осборн продолжает удивлять поклонников различными изменениями в своей внешности.

5. Александр Баширов

Александр Баширов — актёр самых отвратительных и непривлекательных ролей, но очень талантливый. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Баширов снялся более чем в 160 фильмах, во многих из которых играл заключённых, маньяков и жутких негодяев. Несмотря на его непривлекательный внешний вид, актёр он неплохой и достаточно востребованный. Только вот из-за того, что Александру доставались роли отрицательных и пугающих, если не бесячих, героев, всеобщая антипатия к нему только усиливалась. Да, можно с уверенностью сказать, что, если среднестатистический человек встретит типа с внешностью Баширова в тёмном переулке, там только пятки сверкать будут. Однако кто-то же должен играть уголовников, бандитов и пьяниц… Свои роли он исполняет просто замечательно и смотрится в них достаточно гармонично. Кстати, вы вряд ли знали, но этот актёр мог бы с лёгкостью остаться в США, куда Александр уехал ещё в молодости с американской женой. Однако не сделал этого, так как не захотел искать счастья за границей и остался верен России.

6. Ума Турман

Звёзды со странной внешностью: Ума Турман — та, про которую говорят "на любителя". Фото © Getty Images / Corbis / Stephane Cardinale

Ума — американская актриса с нестандартной внешностью и крупными пропорциями: её рост более 180 см, а размер ноги — 42. Это та самая женщина, необычной красотой которой одни восхищаются, а другие не понимают, чем может зацепить эта посредственная натура. Уму часто включают то в списки самых уродливых артисток и дурнушек, то в топ знаменитостей с нетривиальной, но притягательной красотой. В народе про таких говорят: на любителя. Сейчас женщине 53, выглядит она гораздо моложе своих лет. К тому же величайший режиссёр Квентин Тарантино просто в восторге от Турман, в том числе от её крупных ступней, если вы понимаете, о чём мы….

7. Леди Гага

Леди Гага — одна из самых эпатажных знаменитостей современного Голливуда. Фото © Getty Images / Patrick Smith