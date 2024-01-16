"Пусть споют": В Госдуме указали Киркоровым на шанс в ситуации с болгарским "Алёшей"

Государственная дума в ходе первого в 2024 году пленарного заседания, которое состоялось во вторник, 16 января, приняла проект постановления, связанный с возможным демонтажом памятника советскому солдату-освободителю "Алёша" в болгарском Пловдиве. На фоне этих событий первый заместитель главы фракции "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Олег Нилов предложил Бедросу и Филиппу Киркоровым спеть у монумента.

"У нас есть два народных артиста, граждане Болгарии, Киркоровы. Начинали свою карьеру они когда-то именно с песни об Алёше. И пусть свою позицию выскажут, а лучше туда приедут, к памятнику, и ещё раз споют эту песню", — отметил он на заседании.