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16 января, 13:21

"Пусть споют": В Госдуме указали Киркоровым на шанс в ситуации с болгарским "Алёшей"

Депутат ГД Нилов предложил Киркоровым спеть у памятника "Алёша" в Болгарии

Памятник советскому воину-освободителю ("Алёша") на холме Бунарджик в Пловдиве в Болгарии. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Памятник советскому воину-освободителю ("Алёша") на холме Бунарджик в Пловдиве в Болгарии. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Государственная дума в ходе первого в 2024 году пленарного заседания, которое состоялось во вторник, 16 января, приняла проект постановления, связанный с возможным демонтажом памятника советскому солдату-освободителю "Алёша" в болгарском Пловдиве. На фоне этих событий первый заместитель главы фракции "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Олег Нилов предложил Бедросу и Филиппу Киркоровым спеть у монумента.

"У нас есть два народных артиста, граждане Болгарии, Киркоровы. Начинали свою карьеру они когда-то именно с песни об Алёше. И пусть свою позицию выскажут, а лучше туда приедут, к памятнику, и ещё раз споют эту песню", — отметил он на заседании.

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Как сообщал Лайф, Муниципальный совет Пловдива намерен 17 января рассмотреть вопрос о переносе памятника советскому солдату "Алёша" в Музей социалистического искусства. Депутаты посчитали, что он "неверно отражает историческую реальность".

Никита Осипов
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