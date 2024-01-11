В Болгарии захотели перенести знаменитый памятник советскому солдату "Алёша"

В Болгарии Муниципальный совет города Пловдива планирует 17 января рассмотреть вопрос о переносе памятника советскому солдату "Алёша" в Музей социалистического искусства. Депутаты посчитали, что он "неверно отражает историческую реальность", передаёт издание Plovdiv24.

По мнению членов партии "Демократы за сильную Болгарию" (ДСБ) Владимира Славенски и Йоно Чепилски, монумент нужно перенести до конца 2024 года с холма Освободителей в Пловдиве в Музей социалистического искусства в столице страны Софии.

"Депутаты отделения ДСБ в Пловдиве с 2004 года имеют чёткое и жёсткое мнение, что роль этого памятника должна быть переосмыслена. Мы поддерживаем это и выступаем за историческую правду. Мы глубоко убеждены в том, что это в интересах жителей города и всех болгарских граждан", — заявил Славенски.

После переноса планируется объявить конкурс идей по обновлению пространства, на котором сейчас находится памятник. Это место депутаты хотят сделать "более привлекательным" для жителей и гостей Пловдива. Парламентарии назвали перенос памятника "моральным актом, который нужно осуществить в честь болгарской истории, национального достоинства, а также в память о жертвах тоталитарного коммунистического режима".

Памятник советскому солдату "Алёша" на холме Бунарджик (Холм освободителей) в Пловдиве был открыт в 1957 году. Монумент представляет собой 11,5-метровую железобетонную скульптуру советского солдата, смотрящего на восток. В его руке — пистолет-пулемёт Шпагина (ППШ), направленный к земле. Прообразом памятника является рядовой сводной роты 3-го Украинского фронта Алексей Иванович Скурлатов, бывший стрелок 10-го отдельного лыжного батальона 922-го стрелкового полка, переведённый из-за тяжёлого ранения в связисты. В 1944 году он восстанавливал телефонную линию Пловдив – София.

В 1966 году поэт Константин Ваншенкин и композитор Эдуард Колмановский написали песню, посвящённую памятнику, которая так и называется — "Алёша". До 1989 года эта композиция была официальным гимном Пловдива. Стоит отметить, что с того же года болгарские политики предпринимают попытки снести знаменитый памятник.