МИД России счёл демонтаж памятника Советской армии в Софии враждебным шагом 12 декабря, 13:43 Памятник Советской армии в Софии. Фото © Twitter / Bozhidar Bozhanov

В Софии болгарские власти объявили о начале демонтажа памятника Советской армии, который якобы находится в аварийном состоянии. Об этом сообщает на сайте Болгарское национальное телевидение (БНТ).

"В течение 70 лет этот памятник ни разу не реставрировался. Мы заказали исследование, и результаты показали, что в результате времени в фигурах образовались серьёзные трещины", — сказала глава администрации Софийской области Вяра Тодева.

По её словам, монумент угрожает прогуливающимся рядом горожанам, поэтому его сначала уберут с площади, а затем будут решать вопрос о восстановлении. Скульптор Марин Марков провёл экспертизу памятника и нашёл, что трещины в основании уже достигли сантиметров из-за попавшей внутрь влаги. Правда, власти не собираются возвращать монумент на прежнее место, его скульптурные фигуры отправят на экспозицию в Музей социалистического искусства.

Сейчас памятник охраняет полиция, территорию оцепили, на месте работает строительный кран. Болгарская социалистическая партия (БСП) и партия "Возрождение" уже раскритиковали местные власти за решение о демонтаже. Активисты провели акцию протеста, но полиция отгоняла участников от монумента. В БСП напомнили, что муниципалитет давно шёл к такому решению. Ещё летом объект и земля под ним лишились статуса общественной государственной собственности, а городские власти получили право распоряжаться его судьбой на своё усмотрение.

МИД России счёл демонтаж памятника Советской армии в Софии враждебным и позорным шагом. Там подчеркнули, что варварские действия болгарской стороны не имеют никакого оправдания и прощения.

"Рассматриваем разрушение памятника нашему общему прошлому как очередной враждебный шаг официальной Софии, который усугубляет и без того патовую ситуацию на двустороннем треке. Болгария вновь выбирает не ту сторону истории", — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Напомним, памятник Советской армии был возведён в Софии в 1954 году. В последние годы монумент не раз подвергался вандализму. В марте этого года его исписали красной краской.

Авторы Татьяна Миссуми