В Киеве снесли памятник командиру Гражданской войны Щорсу, отпилив коню копыта

"Памятник Щорсу демонтировали. Для этого пришлось отрезать копыта его лошади [как оказалось, их невозможно достать из цемента] . Поэтому копыта решили отпилить", — говорится в сообщении.

После сноса монумент поместили в грузовик, чтобы отвезти в Государственный музей авиации Украины имени Антонова, именно там и будет храниться памятник в дальнейшем.

Ранее Лайф писал, что демонтаж памятника начался в семь утра в субботу, 9 декабря. Монумент офицеру был установлен в центре Киева в 1954 году в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией. Перед этим с памятника сняли охранный статус, который не позволял его демонтировать. В процессе демонтажа возникла проблема: рабочие поняли, что копыта бронзового коня невозможно достать из цемента, поэтому они решили попросту отпилить их.