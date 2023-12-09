В Киеве снесли памятник командиру Гражданской войны Щорсу, отпилив коню копыта
В Киеве демонтировали памятник командиру Гражданской войны Николаю Щорсу
Памятник командиру Николаю Щорсу переносят в грузовик после демонтажа. Обложка © Telegram / "Политика страны"
В Киеве демонтировали памятник командиру времён Гражданской войны, начальнику дивизии Красной армии Николаю Щорсу. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".
В Киеве снесли памятник командиру Николаю Щорсу. Видео © Telegram / "Политика страны"
"Памятник Щорсу демонтировали. Для этого пришлось отрезать копыта его лошади [как оказалось, их невозможно достать из цемента]. Поэтому копыта решили отпилить", — говорится в сообщении.
После сноса монумент поместили в грузовик, чтобы отвезти в Государственный музей авиации Украины имени Антонова, именно там и будет храниться памятник в дальнейшем.
Ранее Лайф писал, что демонтаж памятника начался в семь утра в субботу, 9 декабря. Монумент офицеру был установлен в центре Киева в 1954 году в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией. Перед этим с памятника сняли охранный статус, который не позволял его демонтировать. В процессе демонтажа возникла проблема: рабочие поняли, что копыта бронзового коня невозможно достать из цемента, поэтому они решили попросту отпилить их.