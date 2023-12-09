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9 декабря, 13:24

В Киеве снесли памятник командиру Гражданской войны Щорсу, отпилив коню копыта

В Киеве демонтировали памятник командиру Гражданской войны Николаю Щорсу

<p>Памятник командиру Николаю Щорсу переносят в грузовик после демонтажа. Обложка © Telegram / "Политика страны"</p>

Памятник командиру Николаю Щорсу переносят в грузовик после демонтажа. Обложка © Telegram / "Политика страны"

В Киеве демонтировали памятник командиру времён Гражданской войны, начальнику дивизии Красной армии Николаю Щорсу. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

В Киеве снесли памятник командиру Николаю Щорсу. Видео © Telegram / "Политика страны"

"Памятник Щорсу демонтировали. Для этого пришлось отрезать копыта его лошади [как оказалось, их невозможно достать из цемента]. Поэтому копыта решили отпилить", говорится в сообщении.

После сноса монумент поместили в грузовик, чтобы отвезти в Государственный музей авиации Украины имени Антонова, именно там и будет храниться памятник в дальнейшем.

На Украине разгорелся громкий скандал из-за отказа сносить советские памятники

На Украине разгорелся громкий скандал из-за отказа сносить советские памятники

Ранее Лайф писал, что демонтаж памятника начался в семь утра в субботу, 9 декабря. Монумент офицеру был установлен в центре Киева в 1954 году в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией. Перед этим с памятника сняли охранный статус, который не позволял его демонтировать. В процессе демонтажа возникла проблема: рабочие поняли, что копыта бронзового коня невозможно достать из цемента, поэтому они решили попросту отпилить их.

Дарья Нарыкова
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