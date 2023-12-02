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2 декабря, 05:25

На Украине разгорелся громкий скандал из-за отказа сносить советские памятники

Жители двух сёл на западе Украины высказались против сноса советских памятников

<p>Памятник советским воинам на Украине. Обложка © "Политика страны"</p>

Памятник советским воинам на Украине. Обложка © "Политика страны"

На западе Украины жители нескольких сёл высказались против сноса памятников советским воинам. Местные граждане выступили за то, чтобы сооружения остались, рассказал в соцсетях директор Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы имени Бандеры Ярослав Коретчук.

Как стало известно, громкий скандал разгорелся после того, как Коретчука возмутил отказ жителей сёл Загорье-Кукольницкое и Кинашев в Ивано-Франковской области от демонтажа советских памятников. По его словам, после этого у него произошёл "разрыв шаблонов".

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"Жители сёл говорят, что пусть стоят. Кстати, на этих памятниках есть фамилии тех, кто погиб от ОУН и УПА*", — написал Коретчук.

Ранее Лайф писал, что в Киеве демонтировали памятник поэту Александру Пушкину, который неоднократно оскверняли вандалы. Это произошло в середине ноября.

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* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Иван Косицын
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