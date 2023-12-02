На Украине разгорелся громкий скандал из-за отказа сносить советские памятники
Жители двух сёл на западе Украины высказались против сноса советских памятников
Памятник советским воинам на Украине. Обложка © "Политика страны"
На западе Украины жители нескольких сёл высказались против сноса памятников советским воинам. Местные граждане выступили за то, чтобы сооружения остались, рассказал в соцсетях директор Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы имени Бандеры Ярослав Коретчук.
Как стало известно, громкий скандал разгорелся после того, как Коретчука возмутил отказ жителей сёл Загорье-Кукольницкое и Кинашев в Ивано-Франковской области от демонтажа советских памятников. По его словам, после этого у него произошёл "разрыв шаблонов".
"Жители сёл говорят, что пусть стоят. Кстати, на этих памятниках есть фамилии тех, кто погиб от ОУН и УПА*", — написал Коретчук.
Ранее Лайф писал, что в Киеве демонтировали памятник поэту Александру Пушкину, который неоднократно оскверняли вандалы. Это произошло в середине ноября.
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