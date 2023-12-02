На Украине разгорелся громкий скандал из-за отказа сносить советские памятники

На западе Украины жители нескольких сёл высказались против сноса памятников советским воинам. Местные граждане выступили за то, чтобы сооружения остались, рассказал в соцсетях директор Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы имени Бандеры Ярослав Коретчук.

Как стало известно, громкий скандал разгорелся после того, как Коретчука возмутил отказ жителей сёл Загорье-Кукольницкое и Кинашев в Ивано-Франковской области от демонтажа советских памятников. По его словам, после этого у него произошёл "разрыв шаблонов".

"Жители сёл говорят, что пусть стоят. Кстати, на этих памятниках есть фамилии тех, кто погиб от ОУН и УПА*", — написал Коретчук.

Ранее Лайф писал, что в Киеве демонтировали памятник поэту Александру Пушкину, который неоднократно оскверняли вандалы. Это произошло в середине ноября.