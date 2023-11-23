Поклонники Бандеры не стали убирать его могилу, когда на неё испражнился неизвестный тролль

Неизвестный осквернил могилу идеолога украинского национализма Степана Бандеры на кладбище Вальдфридхоф в Мюнхене. Соответствующее видео завирусилось сегодня в телеграм-каналах. На кадрах неизвестный "тролль" подходит к членам украинской диаспоры, которые, по-видимому, пришли выразить дань памяти создателю ОУН-УПА*, и обращает их внимание, что кто-то сходил по-большому прямо под могильным камнем.

Из контекста становится понятно, что автор видео лично причастен к осквернению, а к посетителям могилы он подошёл, чтобы узнать, обратит ли кто-то из них внимание на произошедшее и захочет ли убрать экскременты из уважения к Бандере. Однако все его поклонники покачали головой, согласились с тем, что "это недопустимо" и "кто-то должен понести наказание", но делать ничего не стали. Могилу украсили свежими украинскими флагами, невзирая на засохшие фекалии, пропели гимн и удалились.