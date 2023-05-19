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19 мая, 09:41

В Крыму пенсионерка спутала Киллиана Мёрфи с Бандерой и сдала полицейским фанатку актёра

<p>Актёр Киллиан Мёрфи (слева) и икона украинских националистов Степан Бандера. Смотрите не перепутайте. Фото © Getty Images / Jason Mendez, © Public Domain</p>

Актёр Киллиан Мёрфи (слева) и икона украинских националистов Степан Бандера. Смотрите не перепутайте. Фото © Getty Images / Jason Mendez, © Public Domain

В Крыму пенсионерка обратилась в полицию, потому что ей померещилась татуировка со Степаном Бандерой у пассажирки автобуса Джанкой – Севастополь. Как сообщает Mash на волне, бдительной бабушке сразу не понравилась её попутчица — та была в вышиванке, что уже само по себе — повод для подозрений, но изображение создателя и идеолога ОУН-УПА*, набитое на ноге у дерзкой девицы, "добило" терпение законопослушной пожилой крымчанки.

Полиция оперативно установила личность нарушительницы спокойствия. Предполагаемая экстремистка оказалась работницей местного морга, малороссийская рубаха на ней — обычным платьем, а икона украинских националистов — актёром Киллианом Мёрфи. Обаятельный ирландец прославился благодаря в том числе сериалу "Острые козырьки" и разбил немало женских сердец.

Та самая татуировка. Фото © Mash на волне

Та самая татуировка. Фото © Mash на волне

Ранее Лайф писал, что на Украине предложили учредить орден Степана Бандеры и награждать им военных "за героизм и мужество".

* Организация признана экстремистской и запрещена в России

Марина Калегина
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