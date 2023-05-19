В Крыму пенсионерка спутала Киллиана Мёрфи с Бандерой и сдала полицейским фанатку актёра

В Крыму пенсионерка обратилась в полицию, потому что ей померещилась татуировка со Степаном Бандерой у пассажирки автобуса Джанкой – Севастополь. Как сообщает Mash на волне, бдительной бабушке сразу не понравилась её попутчица — та была в вышиванке, что уже само по себе — повод для подозрений, но изображение создателя и идеолога ОУН-УПА*, набитое на ноге у дерзкой девицы, "добило" терпение законопослушной пожилой крымчанки.