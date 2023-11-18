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В Одессе "альтернативный художник" облил краской памятник Пушкину

18 ноября, 10:44
<p>Памятник Пушкину в Одессе. Обложка © Twitter /<a href="https://twitter.com/golubev_mikhail/status/1725801282256929085" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> golubev_mikhail</a></p>

Памятник Пушкину в Одессе. Обложка © Twitter / golubev_mikhail

В Одессе на Думской площади облили красной краской памятник поэту Александру Пушкину, который пытаются защитить от сноса горожане. По данным украинских СМИ, вандалом оказался Ярослав Войцеховский, называющий себя альтернативным художником.

Ярослав Войцеховский. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Евгений Борисенко

Ярослав Войцеховский. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Евгений Борисенко

Пострадал постамент памятника, теперь он полностью испачкан краской. Войцеховский дождался приезда полиции и никуда не спешил. Свой вандализм он назвал "перформансом", якобы демонстрирующим, что Одесса — украинский город, в котором нет места ничему русскому.

Войцеховский и себя забрызгал красной краской, заявив, что это "кровь", появившаяся от "агрессии" России на Украине. Полиция провела беседу с нарушителем, о привлечении его к ответственности местные СМИ не пишут.

Во Львове снесли памятник женщине-космонавту на бывшей улице Терешковой

Во Львове снесли памятник женщине-космонавту на бывшей улице Терешковой

Ранее сообщалось, что в Киеве демонтировали памятник легендарному поэту Александру Пушкину, который неоднократно оскверняли вандалы. Видео сноса появилось в украинских телеграм-каналах.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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