Во Львове снесли памятник женщине-космонавту на бывшей улице Терешковой

Во Львове сносят памятник женщине-космонавту, который был установлен в 1980-е годы на улице, носившей имя первой женщины в космосе Валентины Терешковой (ныне — улица Выговского). Об этом сообщил местный телеканал "Говорит большой Львов".

"Во Львове сносят памятник космонавтке", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

Известно, что изначально памятник женщине-космонавту не попал под действие закона о декоммунизации, поэтому его не демонтировали. Сейчас улица Терешковой названа в честь Ивана Выговского — преемника Богдана Хмельницкого на посту гетмана Войска Запорожского (1657–1659). Он пытался переориентироваться в сторону Польши и спровоцировал начало гражданской войны.