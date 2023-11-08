Регион

Уведомления отключены

8 ноября, 13:02

Во Львове снесли памятник женщине-космонавту на бывшей улице Терешковой

<p>Во Львове решили снести памятник женщине-космонавту на бывшей улице Терешковой. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / andriy.moskalenko</p>

Во Львове решили снести памятник женщине-космонавту на бывшей улице Терешковой. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / andriy.moskalenko

Во Львове сносят памятник женщине-космонавту, который был установлен в 1980-е годы на улице, носившей имя первой женщины в космосе Валентины Терешковой (ныне — улица Выговского). Об этом сообщил местный телеканал "Говорит большой Львов".

"Во Львове сносят памятник космонавтке", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

В Киеве сняли звёзды с обелиска городу-герою и похвастались очередным успехом декоммунизации

В Киеве сняли звёзды с обелиска городу-герою и похвастались очередным успехом декоммунизации

Известно, что изначально памятник женщине-космонавту не попал под действие закона о декоммунизации, поэтому его не демонтировали. Сейчас улица Терешковой названа в честь Ивана Выговского — преемника Богдана Хмельницкого на посту гетмана Войска Запорожского (1657–1659). Он пытался переориентироваться в сторону Польши и спровоцировал начало гражданской войны.

Ранее Лайф писал о том, что вандалы разрисовали красной и белой краской памятник Пушкину в Киеве. Поэту на голову надели мешок и закрепили красным скотчем. Сбоку на постаменте сделали надпись: "Выжигайте всё российское".

Илья Суриков
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров