Во Львове снесли памятник женщине-космонавту на бывшей улице Терешковой
Во Львове решили снести памятник женщине-космонавту на бывшей улице Терешковой. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / andriy.moskalenko
Во Львове сносят памятник женщине-космонавту, который был установлен в 1980-е годы на улице, носившей имя первой женщины в космосе Валентины Терешковой (ныне — улица Выговского). Об этом сообщил местный телеканал "Говорит большой Львов".
"Во Львове сносят памятник космонавтке", — сказано в сообщении в телеграм-канале.
Известно, что изначально памятник женщине-космонавту не попал под действие закона о декоммунизации, поэтому его не демонтировали. Сейчас улица Терешковой названа в честь Ивана Выговского — преемника Богдана Хмельницкого на посту гетмана Войска Запорожского (1657–1659). Он пытался переориентироваться в сторону Польши и спровоцировал начало гражданской войны.
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