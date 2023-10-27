"Выжигайте всё российское": Вандалы изуродовали памятник Пушкину в Киеве

А ранее в этом году Верховная рада одобрила законопроект, по которому упрощается демонтаж и уничтожение памятников, связанных с Российской империей или советской историей. Предложенный Минкультом Украины и принятый парламентом документ получил известность в обществе под названием "Анти-Пушкин". Затем власти инициировали изъятие из государственного реестра ряда таких монументов, в числе которых памятник Пушкину.