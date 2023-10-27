Регион

Уведомления отключены

27 октября, 16:11

"Выжигайте всё российское": Вандалы изуродовали памятник Пушкину в Киеве

Памятник Пушкину в Киеве разрисовали красной и белой краской

Вандалы разрисовали красной и белой краской памятник Пушкину в Киеве. На "голову" поэту надели мешок и закрепили красным скотчем. Видео изуродованного монумента опубликовало украинское издание "Страна".

Памятник Пушкину в Киеве разрисовали красной и белой краской. Видео © Издание "Страна"

Сбоку на постаменте "красуется" надпись: "Выжигайте всё российское".

Памятник Пушкину в Риге раскрасили в цвета флагов Латвии и Украины

Памятник Пушкину в Риге раскрасили в цвета флагов Латвии и Украины

А ранее в этом году Верховная рада одобрила законопроект, по которому упрощается демонтаж и уничтожение памятников, связанных с Российской империей или советской историей. Предложенный Минкультом Украины и принятый парламентом документ получил известность в обществе под названием "Анти-Пушкин". Затем власти инициировали изъятие из государственного реестра ряда таких монументов, в числе которых памятник Пушкину.

Обложка ©

Издание "Страна"

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров